Mensen zoals ik kennen het onbestemde gevoel buíten een groep te staan

Ik ben rijkelijk late to the party. Toen het boek uitkwam, februari 2022, was er een hoop om te doen en veel mensen, inclusief ikzelf, weten daardoor wel wat er zo ongeveer wordt bedoeld als iemand wordt aangeduid als een zevenvinker.

Althans, dat is wat ik dacht. Maar nu ik het boek De zeven vinkjes van Joris Luyendijk eindelijk heb gelezen kom ik (drievinker) daar op terug: er blijken veel belangrijke facetten te zijn waarvan ik me niet bewust was.

Het boek beschrijft, in a nutshell, hoe bepaalde privileges het leven erg kunnen vergemakkelijken en, belangrijker, hoe het gebrek aan deze privileges het verdomd moeilijk maakt om de top, in wat dan ook, te bereiken.

Niks nieuws onder de zon, zou je kunnen denken. Mannen hebben het makkelijker. Witte mensen ook. Hetero’s. Gestudeerd hebben aan een universiteit zal vast helpen want dat is toch een behoorlijk diploma. Fijn ook als je ouders de taal spreken van het land waar je in opgroeit.

Maar wat ik me pas echt goed realiseerde tijdens het lezen, is het belang en de impact op je leven wanneer je ouders (of tenminste een van hen) hoogopgeleid zijn. Om te beginnen vergroot het de kans dat je zelf een hoger studieadvies krijgt voor de middelbare school (ook als je Cito-score eigenlijk lager is) omdat men er eerder van uitgaat dat je het wel zal redden. Hoogopgeleide ouders en daarnaast die plek op het gymnasium helpen je vervolgens een bepaalde taal te ontwikkelen. En het is precies het probleem van die táál waar ik zelf nooit bewust van was.

Mensen die, zoals ik, níet uit een hoogopgeleid nest komen maar zich wel zodanig omhoog gewerkt hebben (klassenmigratie), kennen waarschijnlijk wel het onbestemde gevoel buíten een groep te staan. Moeilijk de vinger erop te leggen waarom nu eigenlijk precies, want je hebt eenzelfde positie of status zelfs, maar tóch.

Dat is die taalgevoeligheid. De voelsprieten voor een bepaald soort communicatie tussen mensen die binnen eenzelfde netwerk zijn opgegroeid en elkaar daardoor met een half woord of een blik precíes begrijpen.

Wanneer je ouders aan een universiteit hebben gestudeerd, dan komt een groot deel van hun netwerk daar ook vandaan. Mensen op posities van macht en invloed kennen elkaar en ze begrijpen elkaar. Het zijn de mensen die aan elkáár (en hun kinderen) denken als er ergens een positie moet worden gevuld. En het zijn deze beslissers die bepalen of het jou, als mindervinker, ook eens gegund wordt om te mogen proberen mee te doen.

Ik weet dat er ook nogal wat kritiek kwam op dit boek van Joris Luyendijk. Niet zozeer om de inhoud, maar omdat híj als zevenvinker nu even komt uitleggen hoe klassensegregatie werkt.

Maar ik ben er blij mee. Omdat dit feitelijk een vertaalwerk is. En dat is heel erg nodig.

Tinkebell schrijft elke week een column in Het Parool. Lees al haar columns hier terug.