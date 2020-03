‘Mensen, waar zijn we mee bezig? Ga alsjeblieft niet bootcampen en yogaën in het Vondelpark’

Waarschuwingsborden in het Vondelpark Beeld Jop van Kempen

Ik kom net helemaal in shock terug van mijn uurtje hardlopen door het Vondelpark. Het Sodom en Gomorra van de coronacrisis! Ik ben helemaal verbluft. Op een enkeling na lijken de aanwijzingen van de overheid geheel aan iedereen voorbij te zijn gegaan: bootcampclubjes, yogales in groepen van 20 à 30 man, groepjes vrienden die hijgend en puffend naast elkaar aan het hardlopen zijn: ik heb het allemaal gezien.

Waar zijn we mee bezig? Staat niemand er bij stil dat dit virus zich ophoudt in je bovenste luchtwegen en dat dit bij zware ademarbeid lekker naar buiten komt?

Houd alsjeblieft afstand

Door het hele park zijn grote matrixborden neergezet met de oproep om afstand te houden. Ik kan een beetje onschuldige burgerlijke ongehoorzaamheid best waarderen, daar drijft Amsterdam op, maar dit is niet onschuldig.

Lieve Amsterdammers, bedankt voor de bloemen, de pizza’s, de taart, het applaus, het is geweldig en steunt ons in deze moeilijke en ingewikkelde tijden. Maar het helpt ons echt, echt het allermeest als jullie de aanwijzingen opvolgen en afstand houden van elkaar.

Hartelijke groet van een verpleegkundige die even een dagje vrij is voordat ze weer verder gaat om samen met haar collega’s dag en nacht keihard te werken aan deze ongekend grote uitdaging in een moeilijke en ingewikkelde tijd.

De auteur van dit stuk is verpleegkundige bij UMC Amsterdam, locatie VUmc.