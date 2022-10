Midden in de Jordaan sprak ik de Echte Amsterdammer. Een samenvatting.

“(…) Wat ik van de zaak Glennis Grace vind? Ten eerste: wat heeft een echte Jordanees in een supermarkt te zoeken? Ik wil alles wat ik vreet eerst in mijn poten hebben gehad. Visje kopen, tegen je wang drukken, in de ogen kijken, of ze wel doodsbang dood zijn gegaan want dan zijn ze het lekkerst.”

“Is met vlees net zo. Voorverpakt mijn togus. Ik duw bij slagerij Blinde Tonnie zelf het dijbeen van een koe door de gehaktmolen. Manke Nelis kwam daar ook. Zo is hij zijn been kwijtgeraakt. Schrijf maar op, is misschien een leuk weetje. Dus daar zit Glennis Batta al helemaal verkeerd. De supermarkt, daar kom je niet, als Jordanees.”

“(…) Glennis Batta kon geen noot recht vooruit zingen en toch steeds gillend op het biljart klimmen. In de Jordaan weten we niet beter. Je zit lekker aan je biertje en je portie ossenworst, klimt er weer iemand van 9 jaar oud op het biljart en dan weet je het eigenlijk al weer: die probeert de nieuwe Hazes te worden. Alsof we daarop zitten te wachten, alwéér een Hazes. Heb je de documentaire over zijn zoon gezien? Vijf uur lang! Zo lang heb ik de oude Hazes nooit nuchter gezien.”

“(…) Ik verdom het. Batta heet ze. Niks Glennis Grace. Ik zit jaren geleden televisie te kijken met mijn toenmalige vrouw, Hete Dien. Ik zeg: kijk, daar heb je Gillende Bep. Wij wisten niet beter. Dat was haar naam hier. Gillende Bep. Kan je aan iedereen vragen.”

“(…) Hoe ze aan die bijnaam komt? Heb je wel eens naast haar gestaan als ze backstage de verkeerde koffie in het verkeerde kopje krijgt? Precies. Dan komt de Jordanees naar buiten. Heel hoog. Meer een soort fluittoon. Daar is ze beroemd mee geworden. Heel hard gillen op een liedje van Sander De Bus Zonder J. Wij gaven haar dan een corrigerend knietje. Daar heeft ze blijkbaar toch iets van opgestoken.”

“(…) Mensen in een supermarktjas aanvallen, dat doe je niet als Jordanees. Dat is een code hier. Vechten doe je op een markt of in een kroeg. In je eentje. Wat Batta heeft gedaan, met zeven man gaan liggen matten naast de pindakaas met nootjes, dat is meer iets voor mensen uit Friesland.”

“Als Jordanees moet je je schamen als je een vakkenvuller probeert te kopstoteren. Luister nou, Batta moet gewoon terug naar haar roots. Op de Noordermarkt iemand helemaal verrot schelden omdat er geen speciaal openbaar toilet is voor zangeressen.”

Nico Dijkshoorn schrijft wekelijks een column voor Het Parool.

Reageren? n.dijkshoorn@parool.nl.