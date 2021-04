Ik ben in de ban van het televisieprogramma Bed & Breakfast. Op de site van omroep Max wordt het format als volgt uitgelegd: ‘Drie stellen logeren allemaal één nacht bij elkaar. Tijdens hun bezoek onderwerpen ze elkaars Bed & Breakfast aan een grondig onderzoek.’

Ik vind vooral het woord ‘onderwerpen’ goed gekozen.

Voor de lezers die altijd midden in een gesprek ongevraagd mededelen dat ze al vijf jaar geen televisie meer kijken en die des nachts stiekem onder de lakens op hun iPad naar een herhaling van RTL Boulevard kijken, leg ik uit hoe het gaat.

Twee trotse eigenaren van een bed and breakfast staan midden in hun woonkamer en moeten luisteren naar de jurering van een zekere Raap en Mieke uit Groesbeek. Dat gaat als volgt: “Ja, Peet en Sjanie, laten we om te beginnen zeggen dat wij het op zich een ontzettend leuk idee vonden dat jullie overleden hond naast ons bed lag, maar een nachtkastje zou handiger zijn geweest. Verder vonden wij het jammer dat Raap vannacht twee verdiepingen naar beneden is gerold omdat jullie ’s nachts alle verlichting afsluiten. Het ontbijt was er. Meer willen wij er niet over zeggen.”

De eigenaren zeggen dan: “Bedankt, daar gaan we zeker iets mee doen” en daarna komt het tweede stel. “Ja, Peet en Sjanie, wij wilden jullie meegeven dat het misschien een leuk idee is om niet overal foto’s van Peet zijn geslachtsoperatie door het huis te hangen. Verder zouden wij zelf nooit voor een varkenstrog vol stro kiezen als bed. We vonden het wel ontzettend leuk om gisteren met jullie geblinddoekt een rieten mand te vlechten.”

Nu zit ik er aan te denken om die manier van bekritiseren door te trekken naar het dagelijks leven. Mensen helemaal kapot complimenteren. Het kan overal. Ik zou vanmiddag al naar een notenwinkel hier in de buurt kunnen lopen en zeggen wat ik al heel lang wil zeggen.

“Beste nootmeneer. Laat ik om te beginnen zeggen dat uw pinda’s altijd warm zijn. Ik zou alleen de naam van uw winkel veranderen. Die heet De Vrolijke Noot. Dat is een woordspeling. Kots. Leuke toonbank. Twee ons vliespinda’s graag.”

Het kan ook met politici. Niet dom schreeuwen, maar voor ze gaan staan en heel rustig jureren. “Ja, beste Hugo, laat ik om te beginnen zeggen: wat heb je leuk haar. Ik zou alleen de vaccinatie niet laten regelen door iemand die normaal de balletjes bij de vleesbingo in de ronde draait. Het is maar een idee. Leuke schoenen heb je, als je van leuke schoenen houdt.”

Nico Dijkshoorn schrijft twee keer per week een column voor Het Parool, en spreekt zijn bijdragen ook in.

