Mensen duwden tussen het puin gevonden botresten in mijn handen

Deze week is het tien jaar geleden. De ramp waarbij 1138 mensen omkwamen. Het gebouw van acht verdiepingen hoog, met nog drie kelderverdiepingen onder de grond, stortte volledig in.

Het was voorspeld. Er zaten scheuren in de muren. Mensen die er in de textielfabrieken werkten, wílden al niet meer komen, maar ze waren gedwongen met het dreigement dat een maand salaris zou worden ingehouden.

Dit alleen al zegt alles over de positie van arbeiders en de onveiligheid van gebouwen. Rana Plaza was daarin helemaal geen uitzondering.

Feitelijk hebben we allemaal bloed aan onze handen want waar onze kleding en onze spullen worden gemaakt, daar vallen doden. Iets dat helemaal geen nieuws is. We weten het allemaal. Maar ja, de markt hè. Het systeem.

Ik was er een jaar na de ramp. Het Humanity House in Den Haag had me gevraagd een kunstproject te maken met aandacht voor de situatie. Dat werd uiteindelijk een film waarin ik, heel typisch, en haast cynisch ook, een grafsteen bij wijze van herdenkingsmonument plaatste op de plek waar al deze slachtoffers vielen. Uit Google Image maak ik op dat het er nog steeds staat.

Maar dat was niet alles. Rondlopend door het puin met mijn voeten tussen de resten van kleding en merklabels, begonnen nabestaanden me aan te spreken. Radeloos. Want ze waren alles kwijt en de overheid weigerde dna-onderzoek te doen bij de gevonden menselijke resten. Hierdoor kon niet worden vastgesteld wíe er precies waren overleden, en zo werden familieleden niet erkend in hun verlies en ontvingen zij ook geen compensatie.

Mensen begonnen me tussen het puin gevonden botresten in mijn handen te duwen. Om mee te nemen. Om aan de wereld te laten zien wat voor gruwelijks hier had plaatsgevonden. ‘Please take this to your country!’ Ja, ik wist ook wel dat zoiets niet mag. Maar de wanhoop in hun ogen. Natuurlijk weiger je dan niet.

Het kunstwerk dat ik maakte zijn de ingelijste botten van menselijke slachtoffers van óns kapitalistische moordsysteem. Ik voegde ze samen met labels van merken die ik vond tussen de restanten van dit grote fabrieksgebouw en haar bewoners.

Nu, tien jaar later, lees ik dat het toen gesloten Bangladesh-akkoord er weliswaar nog steeds ligt en dat dat inderdaad een verbetering is. Maar mensen kunnen nog steeds niet rondkomen van hun salaris. Ze hebben nog steeds niet het recht om lid te worden van een vakbond en zich te verenigen. Werkomstandigheden zijn nog steeds zelden veilig, laat staan comfortabel. Oja, en het schijnt dat de toen niet erkende nabestaanden inmiddels toch een heel klein beetje geld hebben gekregen. Niks om over naar huis te schrijven. Onvoldoende om van te leven.

Onvoldoende om mondig te zijn. Onvoldoende om mens te kunnen zijn in een wereld waarin nu eenmaal is besloten dat zij de positie van werkpaard dienen in te nemen.

Tinkebell schrijft elke week een column in Het Parool. Lees al haar columns hier terug.