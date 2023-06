Eventjes een idee voor een fotoboek pitchen. Ga onder aan de roltrap staan bij Ikea, wacht tot er een heel gezin naar beneden komt rollen met 290 kilo plankjes en schroeven en vraag of je een groepsportret mag maken. Zet ze om de kar vol artikelen heen en dan verzin ik wat er nu eigenlijk aan de hand is.

Want er is altijd iets aan de hand. Mensen die bij Ikea kopen, nemen hoe dan ook afscheid. Van hun dochter, die van het ene op het andere moment intrekt bij haar verkering, een jongen die, geheel volgens de huidige mode, een Poolse vlassnor onder zijn neus heeft. Of ze nemen afscheid van hun vrouw, alweer vijf maanden dood en nu is de hapjespan waar ze haar Nederlandse nasi goreng in maakte, kapot. De buurvrouw gaat met je mee om precies zo een pan te kopen.

In Ikea zitten mensen radeloos op bedden, wordt er aan gordijnen gevoeld die hij ook heel mooi vond, geven moeders hun zoon – ga niet weg, ga niet weg, ga nog niet weg – advies over handdoeken. ‘Je moet ze eerst een keer wassen, dan worden ze lekker zacht.’ Ondertussen denken ze hun zoon 17 jaar jonger en wikkelen ze hem in een roze handdoek. Het is dus tóch een jongen. Had oma weer gelijk.

Vaders en moeders samen, een meter achter hun dochter en dat ze zien hoe zij haar handen verliefd langs een boekenkast laat glijden. Misschien gaat ze daarom zo jong ergens anders wonen. Zij hebben geen boekenkast. Wel een kast vol met kristallen beeldjes.

Gezinnen in Ikea eten Zweedse gehaktballetjes, halen drie keer cola voor de prijs van één en daarna volgt onherroepelijk de tocht naar de auto. Met die enorme kar. Op de roltrap wordt gezwegen. De vader van het gezin legt een hand op de bovenste kartonnen doos, zoals hij ooit achteloos zijn hand op de schouder van zijn dochter legde als zij naast hem zat in de auto en hij plotseling moest remmen.

Zo’n fotoboek wil ik maken. Een zwart-witfoto op de linkerpagina. Iedereen kijkt recht in de lens. Op de rechterpagina mijn tekst. ‘We hebben aan haar gevraagd of het aan het behang lag. Of ze te lang een kamer heeft gehad met te kinderachtig behang. Dat was het niet. Ze wil weg. Het heeft niks met ons te maken, maar we worden, van het ene moment op het andere, ouders bij wie je op visite gaat. We gaan van haar kamer een hobbykamer maken. Nu nog een hobby.’

Nico Dijkshoorn schrijft wekelijks een column voor Het Parool.

Reageren? n.dijkshoorn@parool.nl.