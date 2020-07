In een Parool-interview met Paul Römer, de televisie- en radiodirecteur van Talpa Network, werd hem gevraagd wat we dit najaar allemaal kunnen verwachten. Dit was zijn antwoord: ‘De nieuwe 5 Uur Show. En ik verheug me op Hit the Road. Ja, het is wéér een talentenjacht, maar deze vorm is heel anders. Kandidaten auditeren in een rijdende auto met achter het stuur mensen als Edsilia Rombley en Roel van Velzen.’

‘Mensen als’. Dodelijk, maar ik begrijp wel meteen wat hij bedoelt. Mensen als Ilse de Lange, Marco Borsato en Ali B. Mensen die zichzelf heel geschikt vinden om de prestatie van een ander mens te beoordelen.

Bij een mens als Roel van Velzen verbaast mij dat. Wanneer je zelf zingt als een leeglopende badeend, dan is het raar om iemand strak aan te kijken en te zeggen: “Ik mis die tweede laag in je zang. Ik geloofde je niet. Ik weet ook niet of jij iemand bent waar ik een poster van boven mijn bed wil.”

Even tussendoor: ideetje voor de redactie. Graag een fotoreportage van mensen die een poster van Roel van Velzen boven hun bed hebben hangen. Een man in een groezelige onderbroek, een bak koude babi pangang op zijn nachtkastje en dan vlak boven hem Roel met een gitaartje.

Misschien oordeel ik te makkelijk en is het verslavend, mensen jureren. Ik zou het een week kunnen proberen. Naast een bouwvakker gaan staan. Op zijn rug kloppen en zeggen: “Ja, Giovanni, je metselt netjes maar ik mis net dat gevaarlijke randje. Ik wil jouw woede zien in dit muurtje. Je schoenen, met al die witte troep er op, die vind ik te gek, daarom geef ik je een 6.”

Vlak naast Connie Palmen gaan staan. “Connie. Kijk me even aan als ik je jureer. Je haar. Wat moeten we daar nou mee?”

Non-verbaal jureren wil ik ook uitproberen. Bij een haringkraam gaan staan en na iedere verkochte haring hoofdschuddend een notitie maken in een schriftje. Of ongevraagd iets zeggen over de naam van de zaak. ‘Arie’s Haringpaleis, ook voor al uw tosti’s’, maak daar ‘Theo’s Haringkasteel, ook voor al uw kaas’ van, dat bekt lekkerder.’

Ik denk ik dat ik het geen uur zou volhouden. Daarom is het goed dat een mens als Edsilia Rombley gierend, met haar trademark lach, andere mensen gaat vertellen dat ze er geen kloot van kunnen. In een auto met Roel op de achterbank.

En dan krijgen we ook nog eens de nieuwe 5 Uur Show. Om met Gerard Reve te spreken. ‘Je vraagt je weleens af: Waar hebben wij het aan verdiend?’

Nico Dijkshoorn schrijft twee keer per week een column voor Het Parool, en spreekt zijn bijdragen ook in. Reageren? N.dijkshoorn@parool.nl