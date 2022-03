Menno Pot geeft Ajax tips hoe om te gaan met vervelende vragen: ‘Probeer maar eens’

Vroeger was het simpel. Kreeg je als directeur of politicus vervelende vragen van journalisten? Dan ging je in je deftige pak met je buik vooruit en een sigaar in je hand tegenover ze staan en zei je plechtig: “Geen commentaar.”

Zo werkt dat niet meer. Als er iets scheef zit, moet je verantwoording afleggen. Dat is het slechte nieuws.

Dan nu het goede nieuws. Je kunt ook nu nog ‘geen commentaar’ zeggen. Je moet het alleen iets vlotter formuleren. Toon is belangrijk. Maar het kan prima. En het kan ook legitiem zijn. Immers: antwoord geven moet, maar hoe vaak? Tot hoe lang na de kwestie? En: ben jíj de aangewezene?

Sta me toe dit te illustreren met twee praktijkvoorbeelden. Voorbeeld 1: een directeur stuurt piemelfoto’s naar ondergeschikten en moet daarom (terecht) weg. Na een maand komen er nog steeds vragen.

Dan kun je bijvoorbeeld antwoorden: “Weet je, het is nu een maand geleden. De club heeft ingegrepen en een statement uitgevaardigd. Directie, trainer én aanvoerder hebben vragen beantwoord. Alles is nu wel gezegd. Ik laat het rusten en hoop op je begrip.”

Voorbeeld 2: een ex-werknemer wordt verdacht van forse misdrijven. Hij moet nog voor de rechter verschijnen, maar de mediaberichten zijn alvast zeer belastend.

Dan zou je kunnen zeggen: “Verbijsterend nieuws, maar tóch vind ik het niet kies om er, hangende een strafzaak, op in te gaan. Dus dat ga ik ook niet doen. Dat snap je vast. Maar geloof me, ik ben vreselijk geschrokken.”

Het zijn maar suggesties. Bereid vooral je eigen variant voor, zolang je maar twee sleutelpunten onderkent. Eén: spreek geen steun uit aan de mannen die het betreft. Twee: toon begrip voor journalisten die ernaar vragen, veins het desnoods, maar wek in geen geval de indruk dat hun werk een heksenjacht of frame is.

Probeer maar eens. Je zult zien: het helpt. Graag gedaan.

Menno Pot is popjournalist, voetbalschrijver en Ajacied. Hij presenteert de wekelijkse Ajaxpodcast Branie op maandag en schrijft elke week een column over de club. Lees ze hier terug.

Reageren? m.pot@parool.nl.