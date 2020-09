Meneer Paparazzi wil zijn foto’s verkopen

‘Tja… het zijn inderdaad… onthullende foto’s, meneer Paparazzi…”

“Ja, hè… Ik zat in de bosjes… en toen… hahahahaha!… toen kwamen ze naar buiten…”

“Heel goed journalistiek werk, Paparazzi. Je bent een sieraad voor de Nederlandse journalistiek… Heel goed.”

“Ja hè… Ik heb lekker in de bosjes gelegen…goed hè… Niemand is veilig voor mij…”

“Nee, u doet echt heel goed journalistiek werk… Fantastisch… Mooie foto’s… Beetje onscherp, maar… veelzeggend…”

“Ik ben er buitengewoon trots op!”

“Begrijpelijk.”

“Goed van mij hè?”

“Ja, heel goed van u. Heel goed.”

“De aanhouder wint.”

“Zeker. De aanhouder wint.”

“Dat zie je in de journalistiek niet meer zo veel.”

“Nee… dat is waar… Heel goed dat u daar was.”

“Begrafenissen… daar kan je mij ook vinden.”

“Heel fijn. Heel goed. Fijn.”

“Dus nu wil ik mijn foto’s verkopen.”

“Ja, dat… dat is duidelijk…”

“Ik heb er nog meer, dat begrijpt u.”

“Zeker… Maar er is een probleem, meneer Paparazzi.”

“O ja? Weer zogenaamd geen geld? Dat geloof ik niet. Jullie hebben geld genoeg. En het is een belangrijke zaak! En ik heb dat allemaal op die gevoelig plaat.”

“Ja, dat is waar… Maar het probleem is… Er is nog een andere Paparazzi.”

“O ja… Nee, kan niet. Ik was daar alleen. Er was verder niemand. Dat weet ik zeker.”

“Ja, u was daar alleen, dat weet ik wel. Maar die andere Paparazzi heeft ook foto’s….”

“O ja, van wie?”

“Van u.”

“Van mij?”

“Ja, van u... Mooie foto’s. Scherp en… onthullend ook.”

“Onthullend?”

“Nogal… Ik heb ze hier… Kijk. Foto’s van u in bordeel The Golden Mistress, hier foto’s van u met kinderen…. in Duitsland… Hier foto’s van u met de vrouw van uw collega… U bent beiden naakt, zie ik…”

“Dat is smerig!”

“Nogal… Maar wel goede journalistiek. Hier een foto van u bij onze concurrent… Een uur geleden gemaakt. En u schijnt een pistool te hebben, is het niet?”

“Wat misselijk. Wie heeft deze foto’s gemaakt?”

“Geen idee. Iemand die in de bosjes lag.”

“Maar dit is toch volstrekt onethisch? Dit is journalistiek toch van het allerlaagste niveau? Gaan journalisten nu andere journalisten zo bespioneren? Er is toch een journalistieke ondergrens?”

“Tja… Wat u zegt… Maar we vinden toch dat we deze foto’s moeten afdrukken.”

“Wat? Dan gaat mijn huwelijk kapot!”

“Maar het lijkt ons journalistiek wel relevant. Mensen willen dit graag zien en lezen.”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

