Het huis van een man stond in brand. Hij had het op tijd kunnen ontvluchten, hij was zelfs nog een keer teruggegaan om iets van zijn eigendommen te redden. Net op tijd, vlak daarna stortte de hele boel in. Wat had hij meegenomen uit zijn huis?

Mijn vriend vertelde me dit verhaal en het antwoord had ik niet zien aankomen. De man had met gevaar voor eigen leven zijn tandenborstel en tandpasta gered. Hij was misschien wel langs zijn paspoort en fotoalbums gerend om zijn mondverzorgingsproducten te halen. Ik moest er even om lachen maar tegelijkertijd kon ik het me ook voorstellen, men maakt nou eenmaal geen overwogen keuzes onder stress.

Misschien leer je jezelf pas goed kennen als een onverwachte situatie zich voordoet. Zo trok ik ooit de kleren van mijn lijf toen ik oog in oog met een slang stond. Achteraf denk ik dat ik niet wilde dat hij ergens in zou verdwijnen waar ik hem niet meer kon zien, op het moment zelf was het mijn eerste impuls.

Ik moest hieraan denken toen onlangs het brandalarm afging in een vakantiehuisje waar ik met vriend vertoefde en ik als een dolle stier het huis doorging, ramen en deuren opengooide, en op alles wat maar leek op een knopje op het plafond drukte om het helse lawaai te doen stillen. Toen dat niet lukte, trok ik mijn schoenen vast aan om snel op de vlucht te kunnen slaan. Ondertussen keek ik vol ongeloof naar vriend, die in alle kalmte de deksel van de pan rijst afnam, een vork uit de la pakte en wat korrels uit de pan schepte, de vork langzaam naar zijn mond bewoog, even blies en toen proefde of de rijst al dente was. Hierna knikte hij goedkeurend, deed de deksel terug, pakte met een theedoek de pan beet en slofte naar het aanrecht om de rijst af te gieten.

Door mijn sluier van stress keek ik naar dit kalme tafereel. Hij had ook stress gehad, vertelde hij later, maar had vooral gedacht dat niet ook nog de rijst mocht mislukken.

Er zijn mensen die moeten lachen op begrafenissen, die niet meer bijkomen op het moment dat ze slecht nieuws krijgen, en ik leerde onlangs dat bomen in de Amazone mooi groen kleuren terwijl de stamgroei afneemt. Allemaal uit stress.

Spanning en paniek laat ons dus vreemde besluiten nemen, vooral de man met zijn tandenborstel blijft door mijn hoofd spoken. Maar als je je bedenkt dat onze gezondheid toch het belangrijkste is in het leven – dat benadrukt deze tijd nog eens even flink – dan is zo’n tandenborstel helemaal niet zo raar en misschien wel zinniger dan een album vol herinneringen.

Spokenwordartiest, schrijver en ­docent Babs Gons maakt ons deelgenoot van haar belevenissen. Lees al haar columns hier terug.

