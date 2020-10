Memorabel gênante gebaren

De jubileumviering Amsterdam 750 jaar zal vanwege de coronacrisis ‘soberder’ zijn dan eerder gewenst. Dat zei burgemeester Femke Halsema deze week tijdens de presentatie van de feestplannen. Een paar jaar geleden wilde een meerderheid van de raad nog dat het jubeljaar ‘groots en meeslepend’ gevierd zou worden, maar zoals op zoveel toekomstplannen heeft de pandemie ook hier een desastreus effect.

De lijst met plannen die Halsema aankondigde, is inderdaad niet erg feestelijk te noemen. Er is een speciale editie van Sail in de maak. Logisch, het evenement bestaat dan toevallig ook 50 jaar, dus dat zou sowieso bijzonder worden. Een ander idee is om dat jaar de nieuwbouw van theater de Meervaart en de nieuwe bibliotheek op de Zuidas, OBA Next, te openen. Prachtig, ware het niet dat die gebouwen jaren geleden al bedacht en aangekondigd zijn.

Veelbelovend klinkt de komst van een nieuw stadspark in 2025. Maar eigenlijk is het te gênant voor woorden dat een rijke en progressieve stad die de afgelopen jaren 100.000 extra inwoners mocht verwelkomen, pas in 2025 werk maakt van een groot nieuw plantsoen.

Wat overblijft is de belofte dat in 2025 een internationale ‘nomadische’ kunsttentoonstelling de stad zal aandoen. Prachtig, maar zijn er de afgelopen 750 jaar niet al genoeg feestjes georganiseerd voor oude witte rijke mensen?

Wat burgemeester Halsema betreft moet het jubileum hoop bieden in deze barre tijden. Te hopen valt dan wel dat we in 2025 ook nog iets leuks gaan doen met elkaar.

Terwijl de gemeente druk bezig is met 750 jaar Amsterdam, komt de datum van een andere memorabele gebeurtenis steeds dichterbij. In de zomer van 2021 gaat het stadsbestuur excuses aanbieden voor het slavernij­verleden. Ook hiertoe is opgeroepen door een royale raadsmeerderheid. Nauwkeurig onderzoek van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis toont aan dat een flink en aanwijsbaar deel van het succes van de stad te danken is aan deze trans-Atlantische ­handel in mensen. Amsterdam heeft hier véél meer van gepro­fiteerd dan andere steden. Daarnaast zijn de gevolgen van ­slavernij en kolonialisme generaties later nog altijd voelbaar en zichtbaar, in de vorm van racisme en structurele achterstanden.

Zijn alle Amsterdammers dan schuldig, zelfs ‘de afstammelingen van een Drents keuterboertje?’, zoals CDA-raadslid Diederik Boomsma zich deze week vertwijfeld afvroeg in De Telegraaf. Natuurlijk niet. We gaan toch ook niet allemaal persoonlijk sorry zeggen, maar laten de burgemeester dat doen, uit naam van de stad, die mede door dit leed zo mooi is geworden. Het is een symbolisch gebaar.

Wat hebben Amsterdam 750-jaar en de herdenking van het slavernijverleden met elkaar te maken? Weinig tot niets, behalve dat het allebei memorabele gebeurtenissen moeten worden. In dat licht is het toch opvallend dat er voor het ‘versoberde’ verjaardagsfeest, dat over 5 jaar begint, ruim 12 miljoen euro is gereserveerd, aldus de begroting 2021. In diezelfde begroting staat voor de organisatie van de excuseseditie van de herdenking van het slavernijverleden, Keti Koti, volgend jaar slechts een schamele 350.000 euro in de boeken. Net zo veel als elk ander jaar. Er zijn plannen voor een slavernijmuseum, maar daar heeft Amsterdam nog geen cent voor opzijgezet.

Sorry zeggen is gratis, hoor je de mensen van deze stad wel eens tegen elkaar zeggen. Excuses aanbieden zonder groots gebaar is niet gratis, maar ­gratuit.

Politiek verslaggevers Michiel Couzy en Ruben Koops belichten beurtelings op zaterdag in ‘Republiek Amsterdam’ een politiek onderwerp uit de stad.

