Meisjes van dertien en Mick Jagger: huilen van jaloezie moest ik

Dus in 1965 zou mijn held Bob Dylan een vrouw ­hebben gedrogeerd, ­mishandeld en misbruikt. Gisteren kwam ze daarmee naar buiten. In 1965 was Bob Dylan 23, de vrouw 12. Dylan is nu 80, de vrouw 68.

Dylan ontkent alles. De vrouw zegt dat het misbruik in meerdere hotels heeft plaats­gevonden en dat ze er nog steeds last van heeft. Gisteren was het de laatste dag dat ze ­aangifte kon doen.

Of het allemaal waar is of niet, dat moet de rechter maar uitmaken. Ikzelf heb absoluut geen idee wat ik deed toen ik 23 was. Als ik mijn geheugen beschouw zoals dat zich ontwikkelt, denk ik dat ik op mijn ­tachtigste met een briefje loop waarop staat hoe ik heet.

Iets anders, waar ik wel eens over heb geschreven. Ik herinner me heel goed dat – het moet 1964 zijn geweest – The Stones voor het eerst optraden in Nederland. Ze logeerden in de De Lairessestraat, in het Memphishotel. Vijf minuten van mijn ouderlijk huis.

Ik was toen 12 jaar oud en draaide de hele dag It’s all over now. Ik wilde Mick Jagger zien. Dus ik ging na school naar het ­Memphishotel en daar trof ik tot mijn ­stomme verbazing meisjes aan die ik van school kende! Eén jaar ouder dan ik. Ze zagen er alleen uit als zestien, want ze hadden lang voor de spiegel gestaan.

Twee mochten naar Mick toe. Ik moest bijna huilen van jaloezie, want op één van die meisjes was ik hopeloos – het woord hopeloos is hier op zijn plek – verliefd. Maar goed, er stonden meer jongens (en meisjes) voor het hotel, herinner ik me. Later op school was er veel gegiechel en gehuil van die meisjes.

Twintig jaar later hoor ik van één van die dames dat ze inderdaad met Mick naar bed was gegaan. We spraken erover.

“Waarom huilde je?”

“Mick was gemeen. Hij stuurde me weg. Ik mocht niet blijven.”

“Moest je daarom huilen?”

“Ja, en hij heeft Anja toen ook geneukt! Althans, dat zei ze.”

Daarna zag ik in 1999 de film Suzy Q van Frouke Fokkema. Suzy weet de hotelkamer van Mick Jagger en Marianne Faithfull ­binnen te dringen, et cetera. (Ik vond het een geweldige film.)

Dat Marianne Faithfull er in 1964 ook bij was, was ik vergeten. Mijn schoolvriendin van toen heb ik er ook niet over gehoord.

“Hoe was Mick eigenlijk, between the ­feathers?”

“Ik weet het eigenlijk niet meer precies,” zei ze.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

