Meeslepender kunnen we het niet maken: de belangrijkste juryprijzen voor kinderboeken gingen naar 45 winnaars

Ze zullen heus blij zijn geweest, de opvarenden van de feestboot die woensdag over het IJ voer. Vijfenveertig winnaars van ‘de belangrijkste juryprijzen voor kinderboeken’ werden die middag op het water gelauwerd door Irene Moors.

Vijfenveertig?

Daarmee viel het nieuws van hun glorie ook gelijk in het water.

Ze worden jaarlijks uitgereikt, de Griffels en Penselen. Griffels voor de best geschreven en Penselen voor de best geïllustreerde kinderboeken. Voorheen alleen Zilveren die tijdens de Kinderboekenweek in oktober kunnen leiden tot de ultieme bekroning met een Gouden Griffel. Dit jaar voor het eerst ook Bronzen – wat hiervoor de aanmoedigingsprijs Vlag en Wimpel was, moest meer luister krijgen.

Dan zijn er categorieën. Op het gevaar af dat u afhaakt, voor de Griffels: categorie Tot zes jaar, Zes tot negen jaar, Negen tot twaalf jaar, Twaalf tot vijftien jaar, Informatief, Poëzie. En voor de Penselen: categorie Geïllustreerde kinderboeken, Informatieve Boeken, Geïllustreerde jeugdboeken, Prentenboeken.

Het wordt nog meeslepender. Ik citeer het persbericht van de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek die de prijzen uitreikt: ‘Per categorie kunnen er door de jury’s twee boeken met Zilver worden bekroond. Een van de oorspronkelijk Nederlandstalige Zilveren Griffels kan vervolgens door de Griffeljury bekroond worden met de Gouden Griffel. Een van de bekroonde oorspronkelijk Nederlandstalige Zilveren Penselen kan het Gouden Penseel winnen. De Bronzen Griffels en Penselen kunnen in aanvulling op de Zilveren Griffels en Penselen in elke categorie toegekend worden, tot een maximum van vijf bekroningen per categorie.’

Ja, dan zit je zo op vijfenveertig. En ben je je persmomentje wel kwijt in een literair veld dat (vergeef me) toch al wordt overspoeld door prijzen (nee, het woord tsunami heeft u mij niet horen noemen). Ik kon ze in elk geval niet kwijt in een pakkend nieuwsbericht.

Wachten op Goud?

Deze auteurs/illustratoren hebben alvast hoofdprijzen gewonnen: de Vlaamse illustrator Pieter Gaudesaboos met Een zee van liefde (Zilveren Griffel, categorie Tot zes jaar) de nieuwe, door de Belgische overheid ingestelde literatuurprijs de Boon; Raoul Deleo en Noah J. Stern met hun Terra Ultima (Zilveren Penseel, categorie Geïllustreerde jeugdboeken) de Woutertje Pieterse Prijs 2022.

Veel maatschappelijke thema’s, viel zowel de Griffel- als Penseeljury op, prachtig verbeeld of literair verteld. Hoge kwaliteit ook en origineel. ‘De boeken zijn uitgeplozen, besproken en opnieuw gelezen. Meerdere malen werden boeken verschoven naar categorieën waarin deze beter tot hun recht kwamen,’ schrijft de Griffeljury in het juryrapport. ‘Met recht kunnen we vaststellen dat elk boek een koninklijke behandeling heeft gekregen.’

Vijfenveertig winnende boeken. U kunt ze in de winkel herkennen aan de zilveren of bronzen sticker met – inderdaad koninklijk – een kroontje.

