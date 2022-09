Meer reizen is juist goed voor de wereld

Goedemorgen, Amsterdam. Het is iets voor 6 in de ochtend en ik schrijf dit stukje vanaf een terras met een waanzinnig panoramisch uitzicht over de Colombiaanse stad Cali. Aan de horizon spiekt de zon sinds een kwartiertje boven de huizen.

Met dit uitzicht verbaas ik me over een wereldwijd fenomeen, of een afspraak eigenlijk, waar Nederland totaal geen benul van lijkt te hebben. Wist u dat het afgelopen week, op 22 september, World Car Free Day was? Vast niet, want voor zover ik het kon vinden heeft alléén NPO Radio 5 er precies 4 minuten en 24 seconden aandacht aan besteed en op Nu.nl las ik iets over de geschiedenis van autoloze zondagen.

De kans dat in Nederland mensen hun auto in het kader van deze dag thuis hebben laten staan schat ik dan ook op nihil. In de rest van de wereld bleven in vele grote steden, en soms zelfs in hele landen, straten en wegen leeg. Hier in Colombia bijvoorbeeld was het van 7 uur ’s ochtends tot 7 uur ’s avonds absoluut verboden om per privéauto de weg op te gaan.

Ook dichter bij huis, in Brussel en in Parijs, waren de straten – weliswaar een week eerder al en in het kader van Mobility Week – een stuk leger. Hoe het zit met de metingen in Parijs weet ik niet. Maar in Brussel mat men die dag 90 procent minder uitstoot. Nogal de moeite waard zou ik denken. En als je het mij vraagt, onbegrijpelijk dat Nederland niet alleen niet mee doet, maar er dus niet eens substantieel aandacht aan heeft besteed.

Ooit was Nederland overigens voorloper in de autoloze zondagen. Maar, zoals het ons land betaamt, was de motivatie nooit ideologisch, maar pragmatisch. Olietekorten waren altijd aanleiding. Terwijl er toch wel meerdere redenen te bedenken zijn om mensen te willen motiveren eens een dag in de trein te stappen om van A naar B te reizen.

Nu hoor ik u denken, maar jíj dan, kunstenaar/columnistje, jíj vliegt de halve wereld over en spreekt ons toe vanuit Colombia. Weet je wel hoeveel zo’n vliegtuig uitstoot? U heeft gelijk. Ook ik ben geen heilige. Maar ik geloof in het belang van reizen en zien en leren wat er speelt in de wereld. Zien wat de effecten zijn van klimaatverandering, uitgedroogde rivieren, armoede, kapitalisme, et cetera.

Ik vind dat iedereen dat zou moeten kunnen ervaren, zodat we elkaar en de effecten van ons eigen gedrag beter kunnen begrijpen en we zorgzamer en empathischer worden op een globale schaal. Meer reizen is, in theorie, juist goed voor de wereld.

Precies daarom is het zo belangrijk dat vervoersmiddelen minder belastend worden. Dat we makkelijker de trein kunnen nemen. Dat we gaan vliegen op waterstof. En dat vraagt, net zoals een autovrije dag, vooral politieke investeringen en daadkracht.

