Máxima ging gezelli keuveli keuveli met Bin Slager

Koninklijke etiquette is voor de gewone boerenlul niet ingewikkeld.

Je moet veel buiginkjes maken, altijd ‘ja, majesteit’, zeggen en als je in het paleis naar de wc gaat, moet je de deur altijd wagenwijd open laten staan anders kan de lakei je geen zijden doekje aanreiken waarmee je je billen kunt schoonvegen. (En niet, zoals ik, denken dat de lakei dat ook voor je doet.)

Maar vorsten onderling hebben hun eigen beleefdheidsregels. Die zijn ingewikkeld. Vooral als het ontmoetingen betreft tussen Nederlandse en buitenlandse vorsten, want Nederlandse vorsten hebben godzijdank geen donder te vertellen en zij zijn inderdaad de handpop van een minister-president.

Nu was er laatst een ontmoeting tussen koningin Máxima en koning Mohammed bin Salman van Saoedi-Arabië.

Die Mohammed is zo’n sprookjesvorst die, als iemand hem niet bevalt, zegt: ‘Snijd hem in stukken en voer hem aan de honden.’

Dat deed koning Mohammed bin Salman trouwens onlangs met zijn landgenoot, de journalist Khashoggi. Alles – de moord, het in stukjes zagen van het lichaam – werd keurig vastgelegd door de Turkse geheime dienst en in recente rapporten van de Verenigde Naties werd koning Mohammed Bin Salman als de opdrachtgever aangewezen.

Maar Máxima is hiervan onwetend gehouden of dacht: ‘Kan mij wat schelen. Als ik iets doe wat niet mag, is de minister-president toch verantwoordelijk.’

Ze ging dus gezelli keuveli keuveli met Bin Slager – als vorsten onder elkaar.

Het is natuurlijk een eersteklasblunder.

Maar onze Likker van Ruttestein, minister-president van ons land en dus verantwoordelijk voor wat er uit de mond van Máxima rolt, vindt het helemaal geen blunder.

Ach nee, joh (lach), soms moet je met een kromzwaard spreken waar het bloed nog vanaf druipt (lach, lach, lach) en trouwens – zo likte Rutte de vorsten nog verder: “Máxima sprak over financiële dienstverlening en de economische positie van vrouwen.”

Nou, zo heeft de Uitbener van Saoedi-Arabië het niet begrepen, hoor. “We hebben heel gezellig over Nederland gesproken,” liet hij weten. Goed, de man liegt, maar veel indruk heeft de tango van Máxima niet gemaakt. Trouwens, de Koninklijke Halsafsnijder heeft in zijn land niet veel op met zelfstandige vrouwen. Hij mag ze graag als journalisten behandelen.

En Máxima?

Ach gossie…

Maar dat Roflol Rutte deze ranzige ontmoeting sanctioneert, toont dat de grootste schoften zich een slecht geweten kunnen permitteren.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl