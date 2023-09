Maurice Steijn doet een Gullitje en laat Mislintat van binnen koken: ‘Don’t do this again’

“Ik ben niet te benijden,” zei Ruud Gullit in 2005, toen hij trainer van Feyenoord was. Hij bedoelde dat hij, arme toptrainer, inferieur spelersmateriaal in de maag gesplitst had gekregen. In mijn vriendengroep is ‘een Gullitje doen’ een gevleugeld woord gebleven. Als wij een clubdirectie waren en een trainer hadden aangesteld, zouden we hem steunen, de tijd geven, verdedigen tegen elke aantijging, altijd, per definitie… behálve als hij een Gullitje zou doen. Dan zouden we hem ontslaan. Meteen. Een Gullitje is een doodzonde, vinden wij.

Volgens die logica zou Maurice Steijn nu weg moeten. Gelukkig voor hem doen de meningen van vrienden en mij er volstrekt niet toe. We zijn maar gewoon vier klojo’s met een seizoenkaart. En we weten het.

We stellen ons een ongemakkelijk gesprek voor, maandagochtend, in het voormalige kantoor van Edwin van der Sar, waar algemeen directeur ad interim Jan van Halst net een paar ingelijste foto’s van zijn vrouw en kinderen op het bureau heeft gezet. Ook aanwezig: de inwendig kokende, knarsetandende technisch directeur Sven Mislintat.

“Dit moet je niet meer doen, Maurice,” trapt Van Halst af.

Mislintat staat op, pakt een Ajaxbeeldje uit de vensterbank, knijpt er hard in en begint door de ruimte te ijsberen.“Wat niet?” vraagt Steijn.“Je technisch directeur te kakken zetten. De spelers op wie je doelt, voelen dat. Die laten je straks vallen als een baksteen. Als je iets te mopperen hebt, doe je dat intern. Wat is er zo gek? Dacht je dat Erik ten Hag destijds om Magallán, Daramy, Kristensen en Bandé gevraagd had?”

“Oké,” mompelt Steijn.

Mislintats knarsen verstomt. “Don’t do this again,” vertaalt hij afgemeten. Beheerst kernachtig Engels, in Duits gemarineerd.

Met dit fictieve gesprekje is voor ons, irrelevante vriendengroep uit vak 113, de kous af. We zijn milder geworden, kennelijk, het zal de leeftijd wel zijn. Vooruit met de geit. Aan het werk. Verdomme.

Menno Pot is popjournalist, voetbalschrijver en Ajacied. Hij presenteert de wekelijkse Ajaxpodcast Branie op maandag en schrijft elke week een column over de club. Lees ze hier terug.

