Maurice de Hond: scheidsrechter, iPaddocent, viroloog

‘Ik ben tegen de lockdown, Theodor. Jij ook?”

“Je bedoelt dat ik dan weer naar het café kan, naar de bioscoop, naar de kerk, naar het concert, naar het koor, naar het voetbal, naar het carnaval en zodoende een fijne besmetting kan oplopen waarna ik aan een beademingsapparaat kom te stikken? Nee, dank je.”

“Maar de economie…”

“Luister, ik ben voor de totale vrijheid. Wat mij betreft zet iedereen de deuren open, en mag alles weer, maar ik wacht op een vaccin of tot er medicijnen zijn die mij kunnen genezen als ik het virus heb gekregen.”

“Ik vind dat je je aanstelt. Maurice de Hond heeft gezegd…”

“Bedoel je de scheidsrechter Maurice Hond, Maurice de Hond de politicus, Mau­rice de Hond de detective, Maurice de Hond de toekomstvoorspeller, Maurice de Hond de iPaddocent, Maurice de Hond de politieke peiler, Maurice de Hond de viroloog of Maurice de Hond de Maurice de Hond?”

“Ik bedoel Maurice de Hond, die stelt…”

“Vind je het echt heel gek dat ik liever naar Jaap van Dissel luister dan naar Maurice de Hond?”

“Kan wel zijn, maar op Op1 was de viroloog Ab Osterhaus en die…”

“Die Osterhaus is de enige Nederlander met een droge kuch, keelpijn en lichte verhoging van het vertellen over het coronavirus in talkshows. Tegenover Van Dissel houdt hij keurig een afstand van anderhalf werelddeel. En dan geloof ik toch nog steeds alles wat er uit die baard van Jaap druipt.”

“Maar er moet geld verdiend worden, Theodor.”

“Nogmaals, iedereen mag van mij alles. Dat is vrijheid. Maar draag dan daar ook de consequenties van. Ik blijf thuis, geef geen handen, hou anderhalve meter afstand, noem maar op. Ik vind het stom als je dat niet doet.”

“Maar de economie kan toch opbloeien als we ons allemaal aan die regels houden?”

“Je hebt te veel dominee Bregman gelezen. Luister: de mens is gelukkig een door en door egocentrische wolf, bereid om iedereen te verscheuren als hij daarmee zichzelf en de zijnen een voordeel kan bezorgen. Hij houdt zich uiteraard niet aan de hem opgelegde regels. En hij doet er ook goed aan zich nimmer strikt aan regels te houden. Behalve de goedgelovigen weet iedereen dit! En als iemand het omgekeerde beweert, is het een nog slechter mens dan je vermoedt!”

“Ja, blijf nog maar even in lockdown, ­Theodor.”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.