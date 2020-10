Jullie zitten er klaar voor, ik zou bijna zeggen: Let’s get ready to rumble!” Op1-presentator Erik Dijkstra zei het maandagavond opgewonden, alsof hij op het punt stond een gevecht tussen Muhammad Ali en George Foreman te aanschouwen. Maar er klonk weinig rumble in de studio, niemand joelde. Misschien wel omdat Ali dood is, Foreman met pensioen en in hun plaats mindere goden de arena betraden.

Allereerst de Viroloog des Vaderlands. Ik was een tijdje bang dat Ab Osterhaus voorgoed in een vat rioja was verdwenen, maar de laatste tijd is hij terug. En hoe! Hij lijkt zich te vermenigvuldigen, het R-getal van Ab Osterhaus ligt inmiddels hoger dan dat van het virus. Ik weet niet of hij de zomer in de Jellinek heeft doorgebracht, maar het valt wel op dat hij bij zijn talkshow-optredens tegenwoordig geen glaasje rode wijn meer voor zich heeft.

Ik moet zeggen: Osterhaus maakt een herboren indruk. De viroloog is fel en strijdbaar. Ab is boos. Hij is de zachte heelmeesters in Den Haag spuugzat, dat labbekakkerige ‘we kijken het nog even aan’ en ‘over een paar weken zien we verder’.

Om geen enkele twijfel over zijn positie te laten bestaan, verscheen in beeld: ‘Ab Osterhaus: wil zo snel mogelijk een volledige lockdown.’ Dat leek me een goede trend in talkshowland: in het naambalkje niet meer het beroep van de gasten weergeven, maar gewoon waarvoor ze komen. Bij een schrijver: wil zoveel mogelijk boeken verkopen. Bij een politicus: wil dat u op hem gaat stemmen. Bij een mediageile opiniepeiler: wil aandacht.

Dat laatste brengt ons bij Osterhaus’ tegenstander: Maurice de Hond, onze eigen, hedendaagse Barbapapa. In het dagelijks leven sociaal geograaf en opiniepeiler, maar als hij zich verveelt, dan zegt hij ‘Huup huup Barbatruc’ en neemt hij moeiteloos de gedaante aan van een rechercheur die een grote moordzaak oplost of die van een topviroloog.

Maurice heeft zich een paar maanden ingelezen in corona en daarom weet hij nu net zoveel van virusbestrijding als alle mensen die daar jaren voor hebben gestudeerd. Bij Op1 wordt dit toegejuicht. Deskundigheid is saai, zet er liever wat zelfoverschatting tegenover. Anders kan Erik Dijkstra geen ‘Let’s get ready to rumble’ zeggen, wat als je erover nadenkt sowieso een vrij belachelijke aankondiging is van een discussie, op de publieke omroep, over het platleggen van een land dat al maanden in staat van wanhoop verkeert.

Er kwam geen vuurwerk. Na een tijdje werd daarom maar aan politiek commentator Joost Vullings, die ook aan tafel zat, gevraagd in welk kamp het kabinet zat. Wat betreft Op1 was dit debat nu al zo legendarisch dat op regerings­niveau over de termen kamp-Osterhaus en kamp-De Hond werd gesproken. Knap: qua zelfoverschatting werd Barbapapa vanavond toch nog overtroffen.

Johan Fretz is schrijver en theatermaker. Hij schrijft op woensdag en zaterdag een column in Het Parool.

