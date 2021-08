Masturbeer totdat het pijn doet en stem fucking nooit op het Forum voor Democratie

Natuurlijk had ik kunnen weten dat de consequentie van daadwerkelijk lézen, waar Thierry Baudet in zijn tweets naar verwijst, me niets dan hoofdpijn op zou leveren. Maar voor ik het wist had ik al op zijn link naar geziningevaar.nl geklikt. Een campagnewebsite van de radicaal-christelijke groep Civitas Christiana.

(U weet wel. Die club die vrouwen lastig valt voor de deur van abortusklinieken.)

Wie zich op deze internetuitwas begeeft, waar, om u een idee te geven, Baudet wordt omschreven als ‘iemand die behoort tot een nieuwe generatie die niet meer kritiekloos buigt voor de eisen van de homomaffia’, wordt met reclamebanners aangemoedigd om toch vooral het gratis boekje Seksuele indoctrinatie in schoolboeken aan te vragen.

Zo belandde dit ‘kritisch onderzoek’ (ik citeer de cover van het boekje) op mijn deurmat. Een boekje zonder auteur.

Oh lord.

Laat ik beginnen met dat de schuld van alles (..) in eerste instantie ligt bij vrouwen. Door vrouwen ontstond het feminisme. En dat werd erger door het communisme (omdat vrouwen dan moeten werken waardoor ze hun mannen niet meer voldoende kunnen behagen omdat ze ook nog voor (de) kinderen moeten zorgen). Door vrouwen zijn er sinds 1948 ook nog die helse internationale mensenrechten die GODGEKLAAGD! precíes dezelfde rechten aan vrouwen als aan mannen toekennen en zelfs ook aan zogenaamde transseksuelen en perverse homoseksuelen(!!). En wist u dat dit laatste leidt tot pedofilie?

(Ik vat hier even de eerste helft van het boekje voor u samen.)

Want het is allemaal een groot complot onder invloed van internationale netwerken, waardoor scholen worden verplicht om seksuele voorlichting te geven: een eenzijdig propaganda-instrument ten gunste van homoseksualiteit, feminisme en genderideologie. Volkomen respectloos tegenover het zich ontwikkelende kind, diens ongereptheid en onschuld.

In schoolboeken staat bijvoorbeeld dat masturberen normaal is, dat je plezier in seks kan hebben in plaats van dat het uitsluitend is bedoeld voor de voortplanting en met behulp van getekende contouren van naakte lichamen (PORNO!, hier ontstaat pedofilie door) wordt zogenaamd uitgelegd hoe het lichaam werkt. Daarnaast leren tieners dat de ‘coming-out’ van Niels de Jager (Nikkie Tutorials) – ‘een man die beweert dat hij een vrouw is’ – iets positiefs is, terwijl het echte verhaal is dat hij aan geslachtsverminking doet, wat permanent schade aan het lichaam berokkent en bij veel transgenders tot zelfmoord leidt. (Ik citeer nog steeds.)

De seksuele indoctrinatie op scholen gaat zelfs zo ver dat het biologieboeken bereikt waarin een feministisch droombeeld wordt gebracht waarin vróuwen(!!!) arts zijn en mannen patiënt. En dat terwijl iedereen weet dat mannen veel minder vaak ziek zijn dan vrouwen.

Het advies? Leer je kind op te staan bij dit soort perversiteiten en de klas te verlaten.

Mijn advies: hang de regenboogvlag uit. Masturbeer totdat het pijn doet en stem fucking nooit op het Forum voor Democratie.

