Martínez die opzichtig binnen de lijnen rolt? Bij Ajax zijn ze zo

Tijdje niets gehoord over Ajax’ transformatie tot het ‘Bayern van Nederland’. Wat is de tussenstand? Schiet het wat op? Eén cruciale remfactor bestaat nog steeds: Ajax speelt nog altijd in dezelfde relatief kleine competitie, die door geen enkele jonge topvoetballer als eindhalte wordt gezien. Geen toptalent is van plan om acht jaar het rondje langs Waalwijk, Sittard en Almelo te maken. Ajax blijft doorvoerhaven, tussenstation, springplank. En dus geen Bayern.

Maar het moet gezegd: in sommige opzichten doet Ajax onderhand een aardig Bayerntje. Het vooruitzicht dat Feyenoordsterspeler Steven Berghuis en PSV-toptalent Mohamed Ihattaren binnen twee jaar beiden het Ajaxshirt zouden dragen, klonk twee jaar geleden nog als een volstrekt onhaalbare Bayernstreek. Over een week zou het zomaar een feit kunnen zijn.

Het beste bewijs dat het toch wel de goede kant op gaat, biedt een blik op de haatbarometer. Ajax had al een voorsprongetje op dat terrein, maar de temperatuur blijft veelbelovend stijgen. Zie Frans van Seumeren op tv, de neus boven de taxisnor haast paars van afgunst, omdat Ihattaren misschien wel voor Ajax gaat kiezen en niet voor FC Utrecht.

Als Lisandro Martínez opzichtig een metertje rolt om zich bínnen de lijnen aan te stellen, in plaats van net erbuiten, ziet een exploderend Twitter geen Zuid-Amerikaanse frats, zoals ze wekelijks via YouTube overwaaien vanuit Argentinië, maar walgelijk gedrag waarop in Nederland één club het historische patent heeft: het weerzinwekkende Ajax. Daar zijn ze zo.

De status van powerhouse Bayern werd ooit bezegeld door Die Toten Hosen, een van Duitslands grootste rockbands, devote fans van Fortuna Düsseldorf. “Was für Eltern muss man haben um so verdorben zu sein/ einen Vertrag zu unterschreiben bij diesem scheiss-Verein?” brulden ze in hun hit Bayern. “Wir würden nie zu den scheiss-Bayern gehen!”

Popscene buiten de A10: waar blijft die Ajaxvariant? Popprijswinnaar Di-rect, wellicht? Of wachten we op het nieuwe Normaal?

