Mark Rutte zal niet in een zwart gat vallen

Boze tongen beweren dat Mark Rutte – misschien wel tegen beter weten in – van geen ophouden weet als minister-president, omdat hij deze functie nu al zo lang vervult dat hij bang is ‘in een zwart gat te vallen’ als hij ermee zou stoppen.

Een zwart gat is op zichzelf een spannend en interessant fenomeen in de ruimte. Het idee is dat zwarte gaten ontstaan doordat een ster die al haar energie heeft opgebruikt, in elkaar klapt en daarmee een enorme concentratie van massa in een relatief kleine hoeveelheid ruimte veroorzaakt. Dit leidt dan tot een extreme toename van zwaartekracht op die plek, waaraan zelfs het allersnelste deeltje niet kan ontkomen. En het allersnelste wat er bestaat –met dank aan Albert Einstein – is de snelheid van het licht. Daarom lijken die gaten zwart, simpelweg omdat zelfs het kleinste lichtgolfje er niet uit kan ontsnappen.

Het is dus per definitie onmogelijk een zwart gat te zien. Maar de aanwezigheid ervan is door slimme astronomen wel waar te nemen, door het indirecte effect dat de enorme zwaartekracht uitoefent op nabije sterren en planeten. Zo weten we dat zwarte gaten onmetelijk groot kunnen zijn.

Het meest nabije ­zwarte gat in ons eigen melkwegstelsel (met de fraaie naam Sagittarius) is groot genoeg om 4 miljoen keer de zon in te passen. Voor die­genen die daar paniekerig van dreigen te ­worden: dat ding is 245 biljard kilometer van ons vandaan, dus zelfs als je de snelste space­shuttle zou nemen, kost het je ongeveer 10 miljoen eeuwen om daar te komen. En zo lang blijft zelfs Rutte niet premier.

De meningen lijken een tikje verdeeld over of je een tripje naar een zwart gat zou overleven. Aanvankelijk werd gedacht dat door de zwaartekrachtsverschillen een menselijk lichaam onmiddellijk in spaghetti zou veran­deren. Anderen beweren echter dat je er tamelijk ongehavend doorheen kunt zeilen.

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat een zwart gat een aantrekkelijke vakantiebestemming is, alleen al omdat de leuke Instagramkiekjes voor je vrienden er nooit uit kunnen komen. En zelf kom je er waarschijnlijk ook nooit meer weg. Als je nagaat hoe moeilijk we die paar maanden lockdown al vonden, is dat wellicht toch een weinig aantrekkelijke gedachte.

Een zwart gat is dus daadwerkelijk helemaal niet zwart, er ontsnapt of weerkaatst gewoon totaal geen licht uit. Daarnaast is het ook eigenlijk geen gat.

Het is dan ook een misverstand om te denken dat je erin kunt vallen zoals je in een gat in de vloer zou kunnen vallen. Kortom, onze minister-president hoeft dus niet bang te zijn in een zwart gat te vallen als hij er op enig moment genoeg van heeft. Dat is namelijk simpelweg onmogelijk.

Marcel Levi is voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Daarvoor was hij ceo van University College London Hospitals en bestuursvoorzitter van het AMC. Lees al zijn columns hier terug.

