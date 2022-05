‘Mark, je bent zelf een oude Nokia’

‘Beste Mark, zoals ik je gisteren heb ge-sms’t, willen we heel graag meer wapens van jullie.’

‘Beste Volodimir, ik kan je sms niet meer vinden. Aan het eind van dag wis ik mijn sms’jes, want er kunnen er maar een beperkt aantal op mijn telefoon.’

‘Wat voor telefoon heb je dan?’

‘Een Nokia 1011.’

‘Die is antiek, Mark.’

‘Ik hou van mooie oude dingen. Ik ben historicus.’

‘Mark, het is inderdaad een mooie telefoon. Hang hem aan de muur en kijk ernaar. Maar dit is nu precies wat er aan jou niet deugt.’

‘Hoezo. Ik ben erg zuinig op mijn spullen. Ik ben ook zuinig op mijn land. Ik vind het beledigend wat je zegt.’

‘Het is mooi dat je zuinig bent. Maar in deze tijd is het gebruik van zo’n telefoon gevaarlijk. Niet alleen kan hij makkelijk afgeluisterd worden – reken maar dat de Russen alles van je weten – je moet ook transparant zijn. Zeker na die kindertoeslagenaffaire bij jullie.’

‘Je bent wel erg hard voor me, Volodimir.’

‘Zo’n telefoon maakt je onbetrouwbaar. Het is net of je deze tijd niet serieus neemt.’

‘Hoezo niet?’

‘Je gaat met je fiets naar je werk, je hebt een oude Nokia, je rijdt in een vooroorlogse Saab. Dat schetst een beeld van iemand die zich niet thuisvoelt in deze tijd.’

‘Wat is daar mis mee… Ik bouw aan een gaaf land!’

‘Nee Mark, je wilt de eeuwige student zijn. Je ondermijnt je eigen gezag. Je hebt een autistisch verlangen naar het veilige vroeger.’

‘Je klinkt een beetje boos op mij, Volodimir.’

‘Ik ben ook boos op je. Je speelt een belangrijke rol in Europa. Maar ik begrijp nu waarom je mij niet direct bij jouw Europa wil. Je hebt een sentimentele hang naar het oude Europa. Daar past Oekraïne niet in. Ik ben erg teleurgesteld in je, Mark.’

‘Ik heb een nieuwe telefoon. Daar bel ik nu mee.’

‘Die telefoon is je eigen keuze niet. Die is je opgedrongen. Je wilt het liefst dat alles blijft zoals het was. Daarom ben je na al die jaren nog minister-president. Je bent zelf een oude Nokia aan het worden. Je wist al berichten uit je geheugen. Daarom wordt het ook niets met die nieuwe bestuurscultuur van je. Alles waar bij jou ‘nieuwe’ voor staat, vind je eng. Nieuwe vrienden, het nieuwe kabinet, de nieuwe Tweede Kamer, nieuwe partijen. Nieuwe landen bij de EU.’

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.