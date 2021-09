Mark heeft alles wat Kaag niet heeft

Kaag. Mevrouw Kaag. Diplomate Kaag. Minister Kaag. Partijleider Kaag.

Ze wil ‘chic’ uitstralen. In taalgebruik, in kleren, in attitude. Je snapt de helft nooit van wat ze zegt. Heb ik haar zien lopen in de P.C. Hooftstraat en in de Van Baerlestraat? Ik weet het niet zeker, maar ik zag iemand met haar neus in de lucht. Niet om een spoor te ruiken, maar eerder om de lucht van gewone mensen te mijden.

Zij behoort zeker niet tot het gewone volk.

Dat geldt voor heel D66. Of je nou Pechtold hebt, of Jan Paternotte, of neem al die andere betrokken Society Shop-D’66’ers, ze hebben iets welbewust bekakts, ze zijn expres hooghartig. ’s Ochtends binden ze, voordat ze gaan schrijden, bio-eieren onder hun schoenen en oefenen ze nog even het ‘pinkje hooghouden.’ De Dzeszes-shuffle.

Ze kijken naar ons met de weldoenersblik. Ze zijn ‘vanzelfsprekend’ de betere. ‘Vanzelfsprekend’ de betere politici, ‘vanzelfsprekend’ de intelligentste, ‘vanzelfsprekend’ weten zij hoe het moet en de andere weten dat niet.

Maar waarom wantrouwt Kaag Rutte?

Ik ben vroeger wel eens als journalist naar VVD-bijeenkomsten geweest (tijd van Ed Nijpels) en dan zag je het studentencorps met ouderejaars. Trots droegen ze de grijze kriebelbroek met blauwe blazer. Daarvan heeft Rutte zich losgemaakt. Die blijft zich boyish kleden en gedragen. Geen Wiegel, maar juist een Hans van Mierlo.

Mark Mierlo is nu 54 jaar. Onuitstaanbaar. En hij moet weg. Maar hij heeft de VVD van het blauwe-blazerimago afgeholpen, ook in taalgebruik. Hij vindt Nederland ‘gaaf.’ Dat is de taal uit 1995 van de jongen die voor zijn verjaardag een skateboard van zijn ouders heeft gekregen.

Het is precies dat waar Kaag en de Kagers eigenlijk niet tegenop kunnen. Mark heeft wél dat contact met het grote midden. Met jongens en meisjes, middelbaren en halfbejaarden die dat drollige liberalisme wel veilig vinden. Mark is namelijk de beetje-man die zij ook zijn. Een beetje leuk, een beetje streng, een beetje zeikerig, een beetje een grote lul. Dat vindt het midden fijn. Daarom is hij een peilingstijger. Waar Mark niet een beetje is, is hij goed. In politieke tactiek, in zeiken, zeuren, liegen, draaikonten. ’s Nachts, als hij alleen in zijn bedje ligt, geniet hij breedlachend van zijn eigen slechtheid. Kaag stelt daar alleen maar een onnatuurlijke keurigheid tegenover. Ze haat Mark.

Ze kan zijn bloed heel keurig drinken.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.