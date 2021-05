‘Wat wil je eigenlijk zeggen met je song?”

“Dat alle mensen in vrede moeten leven, want als je in vrede leeft ben je gelukkig, ook al laat de liefde je misschien in de steek. Je kunt dan altijd een nieuwe liefde vinden.”

“Heel mooi, dank je, en succes. En Mark, de bookmakers hebben jou heel hoog staan. Kan je ons vertellen waar Tell the truth over gaat?”

“Zeker. Als mensen minder zouden liegen, zouden we elkaar meer kunnen vertrouwen. Vertrouwen betekent vrede, zing ik en uiteraard ook: vertel de waarheid, daar wordt de wereld beter van.”

“Mooi, waarom treed je eigenlijk naakt op?”

“Omdat ik het in Tell the truth heb over ‘de naakte waarheid,’ en…”

“Ik begrijp het… Nee nee, laat je kleren nu maar aan, Mark…Nee, hoeft niet Mark. En Hugo… Jij hebt ook een prachtig lied, men was ongelooflijk enthousiast, maar je hebt het in de repetities verknald.”

” Nou, nee, ja… I can’t do it, because I’m too stupid… heette mijn lied, maar er werd doorheen gepraat.”

“Jij zong niet… echt.”

“Het was een rap… En als het lied begint ben ik aan het tapdansen, maar ik liet mijn schoenen rappen en mijn mond begon te tapdansen. De zenuwen, denk ik.”

“Sigrid, leuk dat je er even bij komt. Wat een geweldige manifestatie hè?”

“Gedragen door vrede, geroemd om de solidariteit, zoeken wij de verbinding om serieuze aandacht te besteden aan klimaat, achterstandsstelling vanuit de Europese gedachte, dat…”

“Pardon, dat ik u even onderbreek…”

“… we elkaar moeten vasthouden, om zo een cirkel te maken…”

“Sigrid… excuus mag ik even…”

“…en dan zal worden wat moet zijn… ”

“U staat nog niet hoog bij de bookmakers.”

“… en wij samen moeten zoeken naar een waarheid die zal overstijgen…”

“Sorry, ik moet door in verband met de tijd. Wopke en Pieter, jullie staan samen op het podium met het lied We are just friends. Zijn jullie ook vrienden? Wopke?”

“Dat heb ik natuurlijk ook aan Pieter gevraagd toen we aan dit project begonnen.”

“En wat was het antwoord?”

“Ik kreeg een briefje terug waarvan het antwoord was zwart gelakt.”

“Pieter? Is Wopke jouw vriend?”

“Ik heb gevraagd wat de tekst voor hem betekent, maar daar heb ik geen antwoord op gehad.”

“Maar vind jij hem een vriend?”

“Ik denk dat we samen goed moeten zingen.”

“Maar vind jij hem een vriend?”

“Als we maar vanavond samen goed zingen.”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

