Mannetje Tegenstrijdig: ‘Ik ben heel gelukkig met Mark Rutte’

“Dag mannetje Tegenstrijdig. Hoe gaat het met u?”



“Het gaat goed, want het gaat slecht met me. Maar je kunt ook zeggen dat het slecht met me gaat, omdat het goed gaat.”



“Eh… O ja, ik snap het. Niet. Wat bedoelt u precies?”

“Het gaat goed, want er komen verruimingen, maar het gaat slecht, omdat we meer Engelse besmettelijken krijgen. Dus ik ben blij omdat ik zo treurig ben en treurig omdat…”

“Ja, mannetje Tegenstrijdig, ik begrijp het, maar bent u dan tevreden met hoe het gaat?”

“Het gaat nooit zoals het moet gaan, maar het gaat zoals het moet gaan, want het kan niet anders, al zou het wel anders kunnen.”

“Mannetje Tegenstrijdig, wordt u ooit moe van u zelf?”

“Hoe kan ik nu moe zijn als ik de hele dag in bed lig.”

“Aha, dus u bent niet gelukkig?”

“Niet gelukkig? Gelukkig niet! Ik ben heel gelukkig met Mark Rutte.”

“Pardon?”

“Ja, ik wil graag met hem trouwen. Een katholiek huwelijk.”

“Ik geloof niet dat mijnheer Rutte homoseksueel is, mannetje Tegenstrijdig!”

“Weet ik niet. Hij is, net als ik, nogal tegenstrijdig. Hou ik van! Al kan het niet.”

“U denkt dat u een goede echtgenoot zou zijn voor Mark?”

“Wat ik weet, is dat ik dat niet weet. Maar hij is net als ik en hij is heel anders. Ik hou van tegenstrijdige mannen. Tegenstrijdige mannen zijn echte mannen. Die zeggen stellig iets, terwijl ze niks kunnen beloven. Dat is zoiets als zeggen: Ik hou van je! En dan scheiden ze twee jaar later.”

“Dat zijn leugenaars, mannetje Tegenstrijdig.”

“Ben je gek. Ze zijn tegenstrijdig. Alle grote mannen zijn tegenstrijdig. Alle grote vrouwen trouwens ook, hoor. Noem maar eens een grote man.”

“Eh… Poetin… Nee, te makkelijk. Eh… Koning Willem Alexander… Nee, ook te makkelijk… Eh… eh… Macron, Boris Johnson, Trump, Biden, Angela Merkel… Nee, allemaal te makkelijk. U overvalt me een beetje met deze vraag, mannetje Tegenstrijdig.”

“Tegenstrijdigheid is des levens voortgang, is mijn motto. Zonder tegenstrijdigheid geen politiek. Alle politiek is tegenstrijdig. Het leven is tegenstrijdig.”

“Ik vind u vermoeiend!”

“Daar krijg ik energie van.”

“Ik ga naar buiten, het is mooi weer.”

“Mooi weer vandaag, is slecht nieuws voor de toekomst.”

“U bent een slecht mens, mannetje Tegenstrijdig.”

“Ik ben een mannetje van deze tijd. Deze tijd is tegenstrijdig. Of slecht, zo u wilt. Goed hè?”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.