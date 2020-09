Mannen willen hier net als Berlusconi zijn

Het nieuws waar men hier in het Italiaanse dorp over praat, gaat over Berlusconi (83) die positief is getest op corona.

Men vertelt mij het nieuws en ik hef glimlachend mijn handen ten hemel.

Die glimlach was fout. Hij wordt mij vergeven, maar alleen omdat ik verder ernstig kijk.

Berlusconi is hier namelijk nog steeds een held, ondanks dat hij politiek niets meer voorstelt. Silvio heeft de droom van de gewone man waargemaakt. Die droom is: rijk worden, politieke invloed krijgen en zorgen dat de machthebbers dan rekening met je houden. Als bonus mag je dan je oog laten vallen op een keur van prachtige dames met wie je op bungabungapartijtjes je wil mag doen.

Als zijn naam valt, is het of je ergens kristal hoort klinken. Alles - nou ja, bijna alles - werd en wordt hem vergeven omdat men - het zijn altijd mannen - ooit net als hij zou willen zijn. Zoals een kind nimmer werkelijk teleurgesteld kan raken in zijn voetbalheld. Toen ik de vrouw van de kennis hier vroeg wat zij vond van Berlusconi, begon zij te tieren tegen Silvio’s vrouw of vriendin. “Die draagt de duurste kleren, maar heeft daar echt niet voor gewerkt.”

“Het was vast een geschenk van hem!” zei haar man.

“Een geschenk? Ja ja...”

“Jij hebt van mij ook een jas gekregen.”

“Ja… Maar ik doe ook alles voor je… Alles!”

Dat klopt. Alleen zijn meningen deelt ze niet hardop.

Over de huidige premier Giuseppe Conte is men hier matig tevreden.

“Hij is geen Berlusconi.”

“Maar hij is wel altijd keurig gekleed,” zegt de vrouw en tegen mij: “En hij had jullie minister-president goed te pakken!”

Iedereen kent hier de naam van Mark Rutte. Die is hier niet geliefd. En omdat ik mij niet kan inhouden en toch ook een chauvinist ben, zeg ik: “Mark Roette is een soort Berlusconi. Hij is bijna net zo rijk als Berlusconi en hij komt echt op voor het volk. Toen hij minister-president werd heeft hij elke Nederlander 1000 euro gegeven. Uit eigen zak. Hij geeft ook bungabungafeesten waar elk jaar het mooiste Nederlandse boerenmeisje wordt verkozen. Hij heeft momenteel een verhouding met twee vrouwen: Jenny Douwes en Yvon Jaspers, twee boerenmeisjes…”

De man lacht breed.

De vrouw niet.

“Twee vrouwen?” vraagt ze.

“Ja,” zeg ik, “dat is in Nederland heel gewoon als je minister-president bent.”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.