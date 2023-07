Manke Nelis had geen stuiterende bal nodig, of licht aan je pols

Ik sprak de Echte Amsterdammer. Een samenvatting.

“(…) Schele Ruud komt naar me toe, dit en dat, zus en zo, kort verhaal lang, beetje bijbeppen en die zegt opeens doe jij je ogen eens dicht. Ik zeg, wat dan gek? Ga je me in mijn bedje stoppen. Hij zeuren, ah ah ah, doe nou je ogen dicht en ik denk, kan mij het rotten, dus ik mijn ogen dicht, ik doe ze weer open, staat ie vlak voor me te janken met een kaartje in zijn hand. Ik sla hem keihard op zijn wang en zeg: ‘nou toet de pont komen Schele’ en hij zegt: ‘Wij gaan samen naar Coldplay in De Arena.”

“(…) Ik dacht dat ie het over een bevroren toilet had. Bleek het een band te zijn. Ik zeg: zit er ook een pianist bij? Want dan heb je mij. Vind ik zo mooi, al die toetsen. Kunnen bassisten een voorbeeld aan nemen. Die spreek ik vaak aan, bassisten. Loop ik naar ze toe en zeg ik: ‘Hoeveel vingers heb jij?’ Gaan ze naar hun hand staan kijken. ‘Vijf meneer’ En dan ik: En hoeveel snaren heb jij, luie hond.’”

“(…) Maar goed, dat liep net even anders. Wat ik mij ervan herinner is dat er iemand een witte band om mijn pols wilde doen en dat ik die meteen een poffer op zijn neus gaf. Niemand komt aan mijn pols! Daarna hoop gedoe. Broodje bal zonder bal omdat de zanger vegetarisch was, midden op het veld staan met 20.000 Gelderlanders en daarna herinner ik me alleen flarden.”

“(…) Ik op mijn rug met een blauwe bal van 7 meter in mijn nek. Zingen dat we allemaal geel waren en dat zelfs Dikke Tonnie beautiful was, daarna een liedje over Hans Clocks en meteen daarna het Oostenrijks volkslied met een beat en aan het eind iedereen janken met een lichtgevende pols en vuurwerk omdat de zanger jarig was.”

“(…) Wat ik ervan vond? Nou, dat Coldplay sowieso de beriberi achter de oogbolletjes kan krijgen. Luister nou. Als ik met mijn vader naar Tante Leen stond te luisteren dan was het stil. We zongen met tegenzin pikketanussie mee als Johnny ons dat vroeg. Manke Nelis, die had geen stuiterende bal nodig, of licht aan je pols. Die zong met één been over de Jordaan, je ging naar huis en dan begon er vanzelf een lampje diep in je flikker te branden en dan moest je huilen. In je bed, naast de moeder van je zes kinderen. Je genoot in stilte. Zeg je dat zo?”

Nico Dijkshoorn schrijft wekelijks een column voor Het Parool.

Reageren? n.dijkshoorn@parool.nl.