Hij voldoet zo aan het archetypische beeld dat ik hem, wanneer hij als personage in een boek was opgedoken, meteen geschrapt zou willen zien. Te cliché. Toch is hij echt, de man op de stoep die rechtstreeks uit het Handboek der Managers lijkt gewandeld. Subtiele krijtstreep, zelfvoldane grijns, hint van een wit hemd dat door de blouse heen schemert om tepelzichtbaarheid te voorkomen. En uiteraard een telefoon in de hand waarin hij toetert “Carpe diem, jongen!” En “We moeten de boel gewoon een beetje vooruit foerageren.” Oké, dat laatste verstond ik vast verkeerd, maar alles in bedrijfsleventaal klinkt ongeveer zo.

Man, wat heb ik ze geminacht, Nederlandse managers. Twintig jaar geleden was ik leerling-journalist bij een economisch tijdschrift. Omdat ik niet behept was met enige kennis van valutamarkten, oliebedrijven of hefboomconstructies kreeg ik de rubriek Transfers in mijn maag gesplitst. Elke editie stelde ik drie managers een reeks vragen waaronder ‘Wat is je favoriete boek?’, ‘Waarom verander je van baan?’ en ‘Levensmotto?’

Binnen een maand zat ik na mijn telefoonronde kopschuddend en hoofdbonkend aan mijn bureau. Stuk voor stuk tetterden mijn geïnterviewden op montere toon ‘Iets van John Grisham’, ‘Ik was toe aan een nieuwe uitdaging’ en ‘Pluk de dag’ in mijn oor. Op een morgen gilde ik tegen mijn hoofdredacteur dat ik al deze eenheidsworsten wilde meppen of wurgen met hun stippeltjesstropdas en Tweetysokken die destijds olijk onder talloze maatpakken verstopt zaten.

De gelijkvormigheid. Ik walgde ervan. Waar was de creativiteit? Ver te zoeken inderdaad. En toch, vandaag kijk ik er anders naar. Ik heb geleerd dat er iets troostrijks zit in gedeelde emoties en behoeftes. Het grote lijden van de mens is het idee afgesneden te zijn van de rest. De ironie is dat iedereen dit gevoel kent. Dus misschien wordt originaliteit soms enorm overschat. En John Grisham ís ook best een aardige schrijver.

Ik gluur richting krijtstreepman terwijl ik voorbij sjok. Met mijn kop vol nieuws over een Afghaanse baby in de armen van de Amerikaanse soldate die een dag later wordt opgeblazen. Over rijen voor pinautomaten in Kabul die elk moment geen geld meer uitspugen en iedereen weet: geen cash betekent weer meer blinde paniek. Over meisjes die vorige maand nog naar school gingen en nu schuilen in bezemkasten.

Ik hoor de manager oreren over uit­faseren, poppetjes op juiste plekken en stukjes beleving naar de mensen toe. Het klinkt hol, futiel en ik hoef hem vast niet te vragen welke schrijver hij verslindt of wat zijn levensmotto is. Maar ik besluit me niet te ergeren. Want in een wereld die ongrijpbaar, onbegrijpelijk, chaotisch en wreed is, stelt alle voorspelbaarheid heel even gerust.

Dus mooi is het land waar een mens zich kan opwinden over clichés. Zie ons. Hij in zijn bretelletjes, lekker voor zich uit foeragerend. Een plak eenheidsworst met zilveruitjes erbovenop. En ik, nuffig hoofdschuddend ernaast. Laat ons daar maar staan op onze veilige stoepen. In de wetenschap dat het een privilege is om de dag te kunnen plukken.

Roos Schlikker (1975) is journalist en schrijfster van boeken en toneelstukken. Elke zaterdag schrijft ze een column voor Het Parool.

