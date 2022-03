‘Mam... kun je niet een briefje aan Poetin schrijven?’

‘Mama?”

“Hé, slaap je nog niet?”

“Wil je even naast me komen liggen?”

“Tuurlijk. Schuif eens op.”

“Weet je...”

“Wat?”

“Ik zag een foto van allemaal kinderen. Ze zaten heel dicht naast elkaar op een houten plank met een mondkapje op. Het was in een station in Kiev. Ze moesten uren wachten. Maar toen de trein kwam, was ie stuk. En toen moesten ze weer weg. Naar huis. Maar daar kunnen ze niet blijven. Want er zijn bommen. En nu moet ik daar steeds aan denken.”

“Ach lieverd. Dat snap ik.”

“Mam?”

“Ja?”

“Wat als de Russen komen?”

“Denk je dat dan? Nou, eeeh, er wordt nu veel vergaderd en besproken om te ­zorgen dat dat niet gebeurt. En Rusland is heel ver weg, en…”

“Rusland is helemaal niet ver weg.”

“Nee, eigenlijk niet.”

“Zeg, jij bent toch communist?”

“Nee, haha, columnist.”

“Geintje, dat weet ik toch. Maar kun jij in de krant niet een briefje aan Poetin schrijven? Zodat ie begrijpt dat hij moet stoppen want er mogen geen kinderen meer urenlang op een houten plank op een station zitten tot er een trein komt die kapot is waardoor ze terug naar huis moeten om te wachten op de bommen.”

“Ik ben bang dat Poetin niet naar me luistert.”

“Iemand op Twitter scheef over zijn baby. Die was negen dagen oud en had al twee stormen meegemaakt en een ­gijzeling in de Applewinkel en de inval van de Oekraïne. Ik ben tien. Hoeveel heb ik straks meegemaakt? Als ik negentien ben? Of negenentwintig? Denk jij daar weleens aan?”

“De hele tijd, lief.”

“Weet je? Een oorlog kun je niet winnen. Je kunt alleen maar dingen kapot maken. En dan verlies je dus. Dat is logisch. Waarom snapt niemand dat? Dat vraag ik me steeds af. En weet je, ik zou wel willen ­helpen. Maar dan krijgt Poetin ruzie met Nederland en dat wil ik niet. O trouwens, voor mijn boekbespreking ga ik nepkak maken! Want ik heb een boek over allemaal gekke beroepen, ja die zijn verzonnen hoor, bijvoorbeeld een chocoladetandarts die gaatjes in chocoladerepen boort waar de nootjes in kunnen. En er is een strontputjesschepper. Daar ga ik over vertellen. Met neppoep. En op het laatst neem ik een hap. Goeie, hè!”

“Haha, hele goeie.”

“Mam?”

“Ja?”

“Wat als de Russen komen?”

Roos Schlikker (1975) is journalist en schrijfster van boeken en toneelstukken. Elke zaterdag schrijft ze een column voor Het Parool.

Reageren? r.schlikker@parool.nl.