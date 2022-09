Gisterenmiddag sprak ik De Echte Amsterdammer. Een verslag.

(…) Mag ik café Rooie Nelis niet meer café Rooie Nelis noemen? Van wie niet? Hier ik zeg het even drie keer: café Rooie Nelis, café Rooie Nelis, café Rooie Nelis. Zie jij wat gebeuren? Ik niet. Hoe moeten we het nu dan gaan noemen? De Schele Avocado? Luister nou, ze kunnen zoveel willen maar ik trek me er geen reet van aan. Stoplichten, ook zoiets. Heb jij ooit een Echte Amsterdammer keurig naast zo’n tikkende paal zien staan wachten? Precies. Je steekt over, je laat je hand zien en wandelen maar. Ik zeg het nog een keer: café Rooie Nelis.

(…) Alsof er de laatste twintig jaar maar één Amsterdammer in café Rooie Nelis heeft gezeten. Schei nou uit met me. De hele Jordaan zit vol met Jort Kelders en zijn gekloonde neefje Sander Schimmelpenninck. Die is ooit uit Jort zijn heup gevallen. In mijn tijd, als je met lamswollen kousjes het café binnenkwam of een driekwart ribfluwelen broekje uit Genua, dan had je een probleem. Uittrekken die handel. We keken niet of je een jongen of een meisje was. Dat maakte ons toen al niks uit. Testikel Robbie die wilde opeens om 3 uur ‘s nachts Testikel Natasja worden genoemd. Wat kon ons het rotten.

(…) Trots zijn op je lul, dat vind ik zo kinderachtig. Dat is meer iets voor boeren, dat je in een weiland je lul laat zien, maar onder Amsterdammers speelt dat helemaal niet joh. Als ik zelf mag kiezen dan laat ik ‘Gevoelsmens’ in mijn paspoort zetten en dan tussen haakjes er achter: alleen donderdagochtend tussen half tien en kwart voor tien.

(…) Paniek, dat is zo ontzettend niet Amsterdams. ‘Oh oh oh, er is een zinkgat op de Lijnbaansgracht? Wat moeten we nou?’ Het Centraal Station is al dertig jaar een zinkgat. Alle burgemeesters hebben de hele stad omgeschept, zodat je op je luie reet, onder de grond, naar Zuid kunt reizen. Wie wil er naar Zuid? Johan Cruijff is dood, in het Olympisch Stadion zit een bbq-restaurant dat de Verbrande Klauw zou moeten heten en Febo is nu een Albert Heijn. Wat moet ik daar nog? Nee, maar als er opeens een anus van steen in de straat verschijnt dan is er paniek.

(…) Dat zinkgat, weet je wat dat is? De mond van Amsterdam. Een wanhopig mondje. Het schreeuwt dat we alle toeristen de stad uit moeten lazeren, maar we doen net alsof we het niet verstaan. Ik zeg het nog een keer: café Rooie Nelis.

Nico Dijkshoorn schrijft wekelijks een column voor Het Parool en spreekt zijn bijdragen ook geregeld in.

Reageren? n.dijkshoorn@parool.nl.