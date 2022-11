Mag er een einde komen aan die neppe schaatsbaantjes?

De ijsbanen op het Museumplein en Rembrandtplein zijn weer geopend. Is er nu niemand die zich afvraagt of dergelijke energieslurpende flauwekul in een najaar waarbij de thermometer overdag nog nauwelijks onder de 12 graden kwam wel op zijn plaats is? En dat in een jaar waarin we meer dan ooit met onze neus op energietekorten en milieuproblemen zijn gedrukt.

In andere Nederlandse gemeentes is volop discussie of de nepschaatspret eigenlijk wel door moet gaan. Een maandje kerstijsbaan kost net zoveel stroom als ongeveer twintig huishoudens gedurende het hele jaar verbruiken. Niet een prettig signaal in een tijd waarin ons allemaal wordt gevraagd een beetje zuinig met de peperdure energie om te gaan. En met ons warmere klimaat begint zo een kunstijsbaan steeds meer nergens op te slaan. Integendeel, de ironie is dat met de huidige hoge temperaturen het ijs nog veel meer energie verbruikt, wat dus weer bijdraagt aan meer milieubederf, waar de temperatuur nog verder van zal stijgen.

Het is natuurlijk een kwestie van smaak, maar hoe leuk is zo een schaatsbaantje eigenlijk? Het ziet er meestal tamelijk troosteloos uit en lijkt vooral verveelde toeristen enig vermaak te bieden. Het ergst is nog als de baan wordt omgeven door een serie troosteloze kraampjes die tevergeefs pogen een authentieke winter-kerstsfeer te creëren. Dat zou op zich gezellig kunnen zijn maar de armetierige zooi die overal oppopt van stalletjes met plastic nepartikelen en andere moedeloze spulletjes straalt vooral een sfeer uit van achenebbisj prullaria, goedkoop Chinees plastic en waardeloze glittertroep, in vergelijking waarmee de vrijmarkt op Koningsdag wel een rijke antiekbeurs lijkt. Om maar helemaal niet te spreken van de kramen met vette worst, gefrituurde zooi en andere rommel die zo zoet is dat de barsten in je kiezen schieten als je er alleen al naar kijkt.

Wat heeft deze uit Duitsland gekopieerde ongein met oud-Hollandse gezelligheid te maken? Geef mij maar gewoon de vrolijke intocht van Sinterklaas en een oliebollenkraam op de hoek van de straat en dan komt het oudejaarsgevoel vanzelf wel naar boven.

De zucht om alles het hele jaar door te vercommercialiseren en de neiging om alles wat maar mogelijk is overvloedig te decoreren met met Nutella overgoten kleffe frikandellen lijkt onverzadigbaar. En al die de mensen die zo prat gaan op de instandhouding van onze culturele achtergrond moeten zich toch ook realiseren dat Halloween, Black Friday, Cyber Monday of zelfs Valentijnsdag daar echt niet bij horen.

Natuurlijk gun ik iedereen zoveel mogelijk plezier, maar als we ons dan toch drempelloos aanpassen aan de nieuwe werkelijkheden dan is het hoog tijd om die malle ijsbaantjes rondom kerst voorlopig maar even te vergeten.

Marcel Levi is voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Daarvoor was hij ceo van University College London Hospitals en bestuursvoorzitter van het AMC. Lees al zijn columns hier terug.

