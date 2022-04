Mafkees Ten Hag maakt ultieme droom debutanten waar

Op 23 september 2018 trok Ryan Gravenberch zijn ­trainingsjasje uit, werd een zwart uitshirt met rugnummer 38 zichtbaar en mocht hij invallen. Met zestien jaar en 130 dagen werd hij Ajax’ jongste debutant ooit.

Onder Ajaxfans wekte zijn debuut vooral woede. Hun club stond met 3-0 achter in een feestend Philips Stadion, zeven minuten voor tijd. Welke mafkees haalde het in zijn hoofd om een debutantje van zestien nog zeven minuten aan het dode paard te laten sjorren, uitgejouwd door 35.000 Brabanders?

Veel Ajacieden meenden destijds dat Ajax inderdaad een mafkees als trainer had. Zijn naam: Erik ten Hag.

Gravenberch debuteerde in speelronde 6 van Ten Hags eerste volledige seizoen als Ajaxtrainer. De coach was ­halverwege het voorgaande seizoen ‘ingestapt’, maar kreeg de boel niet meer aan de praat. Ajax kapseisde met 3-0 in Eindhoven, als sneue ­figurant op PSV’s kampioensfeest. Weg was het nieuwkomerskrediet. Nieuw seizoen, veel druk, wéér 3-0 onderuit in Eindhoven.

Ik moest aan Gravenberchs debuut denken toen ik in De Kuip Mohamed Ihattaren aan de zijlijn spotte: ander uitshirt (blauw), ander rugnummer (27), vergelijkbare situatie. Daar klonk de welke-mafkeesvraag van 2018 weer. Achter ­tegen PSV, bijna knock-out en dan, als debutant, nog vier minuten weggehoond mogen worden door de fans van je ex-­werkgever. Alsof je een dampende hondendrol met een vrolijk vlaggetje cadeau krijgt van je trainer. Althans, dat dacht ik altijd.

Tot ik een interview met Ryan Gravenberch las waarin hij terugblikte op zijn debuut. Zijn ultieme droom kwam die dag uit, vertelde hij. “Het was mijn doel om Clarence Seedorf in te halen als jongste Ajax­debutant ooit. Ik was zó blij dat dat was gelukt.”

De moraal van dit verhaal? Erik zal het wel weten. Dat ­wilden we in september 2018 nog niet geloven, maar met de kennis van nu moet het ­lukken. Wat Ihattaren ervan vond, lezen we nog weleens.

Menno Pot is popjournalist, voetbalschrijver en Ajacied.

