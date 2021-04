Machtsverslaafde Mork heeft het zwaar te pakken

Het was druk op de verslavingskliniek. Ik had nachtdienst. Voor spoedgevallen. ’s Nachts om vier uur kwam hij binnen. Het was Mork. Hij was hier al een paar keer eerder geweest.

“Is het weer mis, Mork?”

“Ja, dokter,” zei hij, “ik heb macht nodig, ik kan niet zonder.”

We gingen naar mijn therapieruimte.

“Vertel eens, Mork, wat geeft macht je?”

“De mogelijkheid om de ander te vernederen, te kleineren, kapot te maken. Omdat ik zelf kapot ben gemaakt!”

“Door wie? Door je ouders?”

“Nee, door mensen als Koog, Hekstra en Wolders, mijn collega’s. Ze maken me expres gek. Ze zetten me elke dag voor joker. En daarom wil ik macht.”

“Ik zie in het avondrapport dat je leugens zou hebben verteld.”

“Daar word ik van beschuldigd. En daarom wil ik macht! Macht duldt geen concurrentie, dokter. Macht is een gif waarmee ik mijn vijanden kan verlammen. Macht straft altijd. Gewoon door machtig te zijn. Dus geef mij macht, dokter.”

“Je hebt het wel zwaar te pakken hè?”

“Ik word paranoïde als ik geen macht krijg… Ik ben het slachtoffer van machts­misbruik.”

“Maar jij hebt toch je eigen macht misbruikt?”

“Dat denken jullie maar ik heb mijn macht gebruikt om het machtsmisbruik van anderen tegen te gaan.”

“Daarom heb je gelogen?”

“Ik heb niet gelogen. Ik heb de waarheid omgedacht! Ik heb de waarheid in een ander perspectief gezet zodat iedereen er voordeel van had. Maar ze willen mij nu kapotmaken!”

“Zou je je niet een tijdje laten opnemen, Mork?”

“Ik? Ik ben niet gek. Ik heb geen probleem. Hekstra heeft een probleem. Zijn partij is uit elkaar aan het vallen. En Koog heeft ook een probleem. In haar huist een gevaarlijk serpent. Elk woord dat zij spreekt druipt van het gif. Ik wil macht om beiden te dresseren. Geef mij een zweep en ik red dit land.”

” Mork, niemand houdt meer van je. Los je dat op met macht?”

“Je kunt alles oplossen met macht.”

“We staan voor grote problemen, lees ik in het avondrapport. Er is geen vertrouwen meer in jou.”

“Vertrouwen is niks. Vertrouwen is een wapenstilstand tussen machtigen. Ik moet macht. Zonder macht ben ik niks, dokter.”

“We zullen je moeten opnemen. Je moet leren leven zonder macht.”

“Onmogelijk. Wat wilt u, dokter? Burgemeester worden? Iets in Europa? Welke functie? Zeg maar.”

De namen in deze column zijn om privacyredenen geanonimiseerd.

