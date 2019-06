Maarten van der Weijden eet yoghurt. En meer nieuws over de zwemmer

Maarten van der Weijden eet yoghurt. Zondagmiddag was het zomaar opeens een bericht op de website van de NOS. Met een foto erbij. En inderdaad: een bekertje yoghurt.

Het hele weekend werd de zwemmer tijdens zijn bovenmenselijke inspanning gevolgd door journaalverslag­gevers. Bij zijn Elfstedentocht kon hij geen vin verroeren of het werd opgemerkt door het liveblog dat blijk gaf van een niet te stillen honger naar Maartennieuws. Dat begon al met het weerbericht vrijdag in het achtuurjournaal. “Goed weer om te zwemmen,” zei Willemijn Hoebert.

Over het eten dat Maarten tot zich nam, was in de journaaluitzendingen toch al veel te doen. Daar was het vorig jaar misgegaan. Te veel pizza funghi. Daarom zagen we vrijdag al de chef-kok die onderweg zijn potje kookt. Van der Weijden eet van een drijvende dienblad. Een floating dinner, volgens analist Erben Wennemars.

Wennemars had ook al warme belangstelling voor de ­lichaamstemperatuur van de zwemmer. “Die mag niet onder de 36 graden komen,” zei hij zaterdag. “Vannacht was die maar 36,4. Dus toen was het even spannend.” Een stoet trekkers op een dijk wenste Maarten het allerbeste. Zijn zwempak was lek, maar werd geplakt met tape. Er was een verkeersinfarct bij Hindeloopen.

Zondag werd Van der Weijden over een sluis getakeld in een brancard die normaal gesproken dolfijnen over­hevelt. De waterschappen hadden de sluizen opengezet zodat Maarten alleen nog met de stroom mee zwom.

De NOS wist beter maat te houden dan vorig jaar, toen de Elfstedenzwemtocht in het journaal meer airtime kreeg dan de instorting van een snelweg in Italië met 43 doden, maar het viel Lips niet mee om wakker te blijven bij de live-uitzending op de NOS-website. Al kwam dat vast ook door het rustgevend kabbelende water.

