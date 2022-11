Maarten Moll achtervolgde een man in krijtstreeppak met een kruiwagen. Drugsafval, dacht ik meteen

Ik liep door het park tussen de flats en de Ooster Ringdijk.

Een rafelrand, een nog niet door de gemeente aangeharkt stukje natuur, waarvan je in deze dagen vieze schoenen krijgt als je er doorheen loopt.

Ver voor me schoof een man met een kruiwagen van rechts naar links door mijn beeld.

Wat je niet verwacht, raakt je op een ontregelende manier.

De man, zo te zien een zestiger, was keurig in pak.

Het was een redelijk absurd beeld, ook omdat ik daar nooit iemand met een kruiwagen had gezien.

Toen ik een meter of tien van het punt was verwijderd waar hij voorbij was gekomen, liep hij weer van links naar rechts door mijn gezichtsveld.

Hij had een natte scheiding in het zwarte haar, en mooie, lange bakkebaarden.

Ik kon nu ook zien dat zijn donkerblauwe pak er een was met krijtstreep.

Glimmend zwarte schoenen waarop merkwaardig genoeg geen spoor van aarde of bladeren te zien waren. (Een gave, ik heb altijd meteen vlekken en vegen op nieuwe of net gepoetste schoenen.)

De kruiwagen daarentegen was een roestig vehikel, de witte verf bladderde af en in het wiel zat een lichte piep.

Ik keek om me heen, maar nergens iemand met een filmcamera.

Hij keek even opzij, zag me, en versnelde heel licht zijn pas. Hoewel hij in het open veld en midden op de dag zijn kruiwagen voortduwde, zag het eruit alsof hij zich betrapt voelde.

Ik keek de man na.

Toch nog vrij rustig karde hij over de brug naar de flats, en sloeg rechtsaf.

Ik kwam bij de brug en aarzelde. Zou ik hem achternagaan om te zien waar hij naartoe ging? (Of waar hij vandaan kwam?)

Of linksaf om te ontdekken wat hij daar in de struiken uit zijn bak had gekieperd?

Ik deed het laatste. De makkelijkste keuze.

Er was geen grote speurneus voor nodig om te zien waar de man heen was gereden met zijn kruiwagen. Het duidelijke spoor van de eenwieler voerde me over de natte herfstbladeren naar een paar bomen.

Wat kon ik verwachten?

Drugsafval, dacht ik meteen, en veel te hysterisch.

Of asbest.

Ga je dat in je goede pak lozen?

Ik liep over het gras en de bladeren naar de bomen.

Nieuwsgierig en toch ook een beetje bevreesd.

Verwachtingen worden niet altijd ingelost.

Geen blauwe tonnen, of sloopafval.

Ik zag een grote hoop verwelkte bloemen. Een paar frisse paarse bladeren schemerden door de vele geknakte stelen heen. Veel dode rozen.

De volgende vraag was natuurlijk waar deze bloemen hadden gestaan.

Maar naar dat antwoord was ik, danig teleurgesteld, eigenlijk al niet meer geïnteresseerd. Die door het beeld schuivende, goed geklede man achter zijn kruiwagen had genoeg moeten zijn.

Ik had me laten leiden door mijn wil een sluitend verhaal te maken. Ik had niet linksaf moeten slaan, maar rechtdoor moeten lopen en het verhaal in mijn gedachten een hele andere, spannende en mysterieuze afslag moeten laten maken.

Ik schopte in een hoopje rottende bladeren.

Mistroostig vervolgde ik mijn weg.

Maarten Moll schrijft over dagelijkse beslommeringen in de stad. Lees al zijn columns terug in het archief.

