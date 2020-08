Ik heb zo’n kennis die me alles opstuurt over corona. Bij elk linkje zet hij een commentaar.

‘Kijk hier nou eens naar!’

‘Als dit je niet op andere gedachten brengt…’

‘Waarom schrijf je hier niet over?’

Ik antwoord nooit, wat zijn woede en paranoia voedt.

‘Deze Spaanse arts heeft al 113 corona- patiënten met dit middel behandeld en alle 113 zijn ze genezen!’

‘Deze cijfers zeggen alles! Kranten houden ze geheim.’

‘Hier! Hier staat het! Wetenschappelijk bewijs! En hier, en hier en hier ook! En jij zwijgt.’

Gisteren belde hij aan.

Hij had alles voor me uitgeprint en in twee keurige mappen verzameld.

“Heel mooi,” zei ik, “maar ik ga het niet lezen!”

Hoewel we drie meter van elkaar af stonden, was het alsof ik hem een klap in zijn gezicht had gegeven.

“Je gaat het niet lezen?!”

“Nee,” zei ik, “geen tijd, geen zin, en…” (Ik wilde zeggen: “Ik vind het juist niet wetenschappelijk, ik vind het paranoïde onzin en zelfs gevaarlijk.” Maar dat zou een beroerde discussie geven, en daar had ik ook al geen tijd voor en geen zin in.)

“Dit is belangrijk voor je lezers!”

“Ik doe anderhalve meter, ik doe een mondkapje in het openbaar vervoer, ik doe handen stukwassen en ik doe hoesten in de elleboog en dan doe ik genoeg!”

“Dus je hebt zogenaamd geen tijd?”

“Nee! En geen zin!”

“Maar het RIVM bedondert ons… En jou dus ook.”

“Jammer. Action bedondert mij, Albert Heijn bedondert mij, Aldi bedondert, en dat is alleen al de A. We bedonderen elkaar. Dat is de essentie van economie, religie en alle andere soorten filosofie.”

Mijn kennis vond het onbegrijpelijk.

“Jij houdt toch van wetenschap. Die bedondert toch niet?”

“Nee. Maar bij het RIVM zitten meer wetenschappers dan mijn hoofd aankan. Je kunt beter op het RIVM vertrouwen dan op God. Maar je kunt weer beter op God vertrouwen dan op die mijnheer Engel, die ik een mis­dadiger vind. Hij is vast een advocaat. Of advocaat geweest.”

De mappen werden weer opgepakt.

“En wat doe je dan allemaal dat je geen tijd hebt?” vroeg kennis.

“Netflixen. En jij?”

“Ik heb vanmorgen alle coronadoden van over de hele wereld verzameld en in een grafiek gezet, en dan zie je…”

“Nee, ik wil het niet horen!”

“Mensen als jij lopen met open ogen hun eigen ondergang tegemoet.”

“Dat is mijn verdienmodel,” zei ik.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.