Beeld Sjoukje Bierma

De Minnemoersstraat dus.

Bickerseiland.

Daar moest ik heen voor mijn missie. Daar zou misschien de kortste straat van Amsterdam zijn te vinden.

En daarna naar de Stromarkt en de Jordaan.

Maar eerst naar Bickerseiland. Volgens Theo Bakker, door een lezer gekroond tot ‘dé kenner van Amsterdam’ die op zijn Digitaal Weekblad (theobakker.net) over de geschiedenis van Amsterdam schrijft, is de Minnemoersstraat, 21,5 meter lang met één voordeur op nummer 2 de straat met de minste meters.

En daar stond ik, aan het begin van de Minnemoersstraat. (Een minemoer, of minnemoeder was een vrouw die voor een baby zorgde.)

Ik had er geen goed gevoel bij.

Een straat met wat rare boompjes en struiken, en met geparkeerde auto’s.

Maar heel kort was de Minnemoersstraat niet, niet korter dan al die zijstraten van de Marnixstraat.

Nee. Dat was ’m niet, de Minnemoersstraat.

Op naar de Stromarkt.

Volgens Peter Hessels, de man die op zijn Koga door alle straten van Amsterdam fietste, was de Jeroenensteeg, die langs de Koepelkerk loopt, een goede kandidaat.

Maar ook de Jeroenensteeg, hier stond de Sint Jeroenentoren die deel uitmaakte van de vijftiende-eeuwse stadsmuur, zag ik al toen ik er doorheen reed, is niet de kortste straat van Amsterdam. (Ja, stegen mogen ook.)

Wel een prachtig stukje stad, overigens

Door naar de Jordaan, want een lezeres stuurde me een intrigerende foto met daarop alleen een straatnaambord.

Dubbele Zoutzaksgang.

Een zijstraat van de Rozenstraat.

Maar.

Het was een wit bord met blauwe letters (is dit geen officiële straat?). En ik zag een voordeur, maar zonder nummer. Het pand om deze kleine ‘straat’, ik denk net drie meter lang, behoort, aan de vlaggen aan de gevel te zien, tot Hotel Mercier, Rozenstraat 12.

Verderop in de Rozenstraat ook nog de Drie-Roemersgang (afgesloten met een hek), de Bierdragersgang (op dat witte bord met blauwe letters staat Rozenstraat 160-172, dus is het lijkt me geen officiële straat).

En ergens in die straat moet ook het Vuile Weespad lopen, maar ik zag wel een hek die een steeg afsloot, maar geen naambordje. (En ja, er is ook een Schoone Weespad.)

Al deze gangen en stegen vallen dus af.

Later die week fietste ik toch maar weer eens over de Marnixstraat om naar al die zijstraatjes links te kijken (ik kwam via de brandweerkazerne).

En toen viel me opeens een straatje rechts op, ik was er langsgereden.

Terug.

De Nieuwe Willemsstraat.

Tot de Ouwe Fransenbrug over de Lijnbaansgracht is ie nog korter dan de Tweede Marnixdwarsstraat, de Nieuwe Gietersstraat en die andere straatjes die op de Marnixkade uitkomen, en er zit ook nog een restaurant (Duende Dos).

De kortste straat van Amsterdam is vanaf nu de Nieuwe Willemsstraat.

Maar het kan natuurlijk zijn dat er nu iemand met haar of zijn vuist op tafel slaat. Ik hoor het graag.

Maarten Moll schrijft over dagelijkse beslommeringen in de stad. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? m.moll@parool.nl.