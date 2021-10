Maanden na de vreselijke moord op Peter R. de Vries: waar blijft dat onderzoek?

Waar blijft toch de Onderzoeksraad voor Veiligheid, die moet ontrafelen wat allemaal is misgegaan in de bescherming van de entourage van kroongetuige Nabil B., die Ridouan Taghi en handlangers van extreem geweld beschuldigt? Zoals bekend zijn inmiddels drie van zijn naasten doodgeschoten: broer Reduan (maart 2018), advocaat Derk Wiersum (september 2019) en vertrouwensman Peter R. de Vries (juli 2021).

Huidig advocaat Peter Schouten van de kroongetuige, een goede vriend van De Vries, wierp de vraag deze week op aan de talkshowtafel van Eva Jinek.

Dezelfde vraag stel ik mezelf al weken. Schouten had eens gebeld naar die raad. Hij had te horen gekregen dat, in zijn woorden, ‘nog heel weinig is gedaan’.

Drie-en-halve maand alweer na die vreselijke moord op Peter.

Zelf waagde ik ook een telefoontje. Ik kreeg een antwoord waarin ik met enige goede wil hooguit ironie zie. “Vanwege het lopende onderzoek doen we geen mededelingen.” Dus het onderzoek loopt wél? “Over het verloop en de reikwijdte doen we geen mededelingen.”

Pfoeh.

We drukken vanuit allerlei gremia voortdurend op allerlei hoogmogenden, maar nu lijkt ook deze raad weer de urgentie niet te zien van een voortvarend onderzoek naar dit enorme veiligheidsprobleem. De belangrijkste respondenten nog steeds niet gesproken…

Dat terwijl tientallen directe en indirecte betrokkenen bij het liquidatieproces tegen Taghi voor hun leven vrezen. De onderzoeksraad wenst niet te vertellen hoe het ervoor staat, laat staan dat meedenken op prijs wordt gesteld.

Advocaat Schouten kreeg na zijn hartenkreet bij Jinek een pinnig briefje van raadsvoorzitter Jeroen Dijsselbloem. Sleutelzin: ‘De raad bepaalt, gehoord hebbende het verzoek van de minister, zelf de onderzoeksvragen, opzet en planning.’ De gewezen minister van Financiën vindt in zijn nieuwe baan duidelijk (ook weer) dat de gewone man zich niet met zijn Belangrijke Werken moet bemoeien, ook al is diegene nog zo betrokken.

Zo mogen we evenmin weten of de raad óók het enorme gevaar in het onderzoek betrekt dat Ridouan Taghi via zijn neef én advocaat Youssef Taghi een half jaar ongecontroleerd vanuit de zwaarst beveiligde gevangenis van Nederland met de buitenwereld communiceerde. Ik kreeg na de uitzending van Jinek e-mails van Cyrille Fijnaut, de eminente criminoloog die na de moord op Pim Fortuyn onderzoek deed naar de gebreken in díens beveiliging. ‘Het zou nuttig zijn de opstart van dit onderzoek te vergelijken met dat naar de veiligheid en beveiliging van Fortuyn, waarvan ik de rapporteur was. Fortuyn werd op 6 mei 2002 vermoord, op 12 juni 2002 was de commissie up and running (...) De urgentie en het urgentiegevoel waren giga! Ik schreef mijn eerste notitie over de aanpak van het onderzoek op zondagmiddag 12 mei.’

Andere tijden. Wat erg.

