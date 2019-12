‘Maak reizen met openbaar vervoer naar Voedselbank gratis’

Soms is de afstand naar de dichtstbijzijnde Voedselbank behoorlijk groot. Beeld Jesper Boot

Morgen beginnen de feest­dagen en dat betekent lekker eten. Ook Amsterdammers die naar de Voedselbank gaan worden in dit koude weer extra in het zonnetje gezet. Soep, groenten, gebak, even een paar dagen de zorgen van het dagelijkse leven vergeten en het samen met vrienden en familie gezellig hebben.

Het is een groot goed dat wij in Amsterdam, en met name de hardwerkende vrijwilligers, omkijken naar zij die het het meest nodig hebben. Basisbehoeften als eten en drinken zijn wel het minste waar we van uit kunnen gaan dat iedereen die heeft in een steeds rijker wordende stad als Amsterdam.

Het is dan ook belangrijk dat drempels naar deze basisbehoeften zo laag mogelijk zijn. Het is de vraag of dit wel altijd het geval is. Hoe ga je het bijvoorbeeld doen als je het vervoer naar de Voedselbank niet kan betalen?

Behoorlijke drempel

In Amsterdam-Noord hebben wij twee Voedselbanken, één in de Vogelbuurt en één in de Banne. Voor sommigen is dit om de hoek, maar als je in de Waterlandpleinbuurt of Molenwijk woont, hoe ga je er dan naartoe? Lopend? Nee, dat is te ver weg, bij elkaar bijna twee uur lopen. Met de fiets? Nee, de tassen zijn te zwaar om mee terug te nemen. De auto dan? Nee, als je een auto had, had je ook niet naar de Voedselbank gemogen. Dan is het openbaar vervoer de enige optie. Maar dat kost ook geld. Als je van de Molenwijk naar de Banne wil en terug, kost het je al gauw bijna 4 euro. Dit natuurlijk alleen als je ooit de investering van 7,50 euro hebt gedaan om een ov-chipkaart aan te schaffen. Anders kost het elke keer meer dan 6 euro.

Als je kind meewil, kost het je nog wat meer. Dit klinkt allemaal als niet veel geld, maar het gaat hier juist om de Amsterdammers die niet genoeg geld hebben om voedsel te kopen. Deze paar euro’s komen hard aan en zijn een behoorlijke drempel om naar de Voedselbank te komen.

Tweedeling

Helaas hebben we in onze stad steeds meer te maken met een tweedeling. Vaak is deze tweedeling fysiek te zien in de verschillen in kansen tussen stadsdelen. In Noord, Zuidoost en Nieuw-West is er bijvoorbeeld relatief veel armoede, maar ook binnen stadsdelen zitten grote verschillen in kansen tussen bubbels die langs elkaar leven.

Over het algemeen gaat het goed met onze lieve stad. Maar terwijl de economie bloeit en grote vermogens steeds meer hebben, zien we ook dat niet iedereen meeprofiteert en dat de daling van Amsterdammers die de Voedselbank nodig hebben, stagneert, en in sommige gebieden zelfs stijgt.

Meer dan drieduizend Amsterdammers, waarvan de helft kinderen en jongeren, maken gebruik van de Voedselbank. Opgroeien in armoede geeft je een achterstand ten opzichte van anderen, al helemaal als je ’s ochtends met honger in de schoolbanken zit.

Juist in goede tijden moet er omgekeken worden naar zij die het nodig hebben, zodat iedereen kan meedoen met de bloeiende stad.

Fijne feestdagen

In deze gedachte heb ik een ongevraagd advies geschreven voor het stadsbestuur. Mijn wens voor deze feestdagen is dat het stadsbestuur onderzoekt of er een regeling kan komen voor Amsterdammers die de Voedselbank nodig hebben, maar die moeilijk kunnen bereiken. Dit kan bijvoorbeeld door het ov voor hen gratis te maken op Voedselbankdagen, door een vast bedrag per week op de ov-chipkaart te zetten of kaartjes vanuit de Voedselbank uit te delen.

Het is een uitdagende opgave, maar wel een concrete oproep om de drempel tot basis­behoeften voor minima in de stad zo laag mogelijk te maken. Het is belangrijk dat de bereikbaarheid van de Voedselbank op de agenda komt, zodat écht iedereen fijne feest­dagen kan hebben!