Luiershaming: ik ga toch niet de hele dag poep uit luiers staan wassen?!

Voor veel mensen is The Summer Of Love nu echt begonnen, voor mij is het The Summer of Shit. Letterlijk. Baby’s plassen en poepen vrij veel. Peuters ook. Het leven van een jonge vader bestaat uit weinig slaap en heel veel poep.

Misschien had ik daar hardop iets over verzucht, want opeens ontving ik een mailtje van een online bestelreus over megakortingen op luiers en billendoekjes. De moderne smartphone is een AIVD-afluistercentrale op zich: ze weten alles van ons. Toch was dit heuglijk nieuws. Goedkope luiers! De calvinist in mij was plotsklaps klaarwakker. Ik propte mijn digitale winkelmandje vol en postte op Instagram vrolijk: ‘Helemaal ready om weer te knallen als het zomerweer terug is.’

Dat had ik beter niet kunnen doen, want meteen ontving ik talloze ongevraagde DM’s waarin mij (soms vriendelijk, maar meestal op dat vrolijk-agressieve toontje van de Jehova’s getuige) werd verzocht over te stappen op wasbare luiers en billendoekjes, want: ‘Jij wilt de planeet toch ook redden of niet soms?’ Ja, het linkse schuldgevoel werd hier weer stevig aangewakkerd.

Buiten was de gevoelstemperatuur 50 graden. Dat was niet normaal, dat wist ik ook wel. En het klopt, ik weet dat pakketbezorgers slecht zijn voor het klimaat, dat elke synthetische boodschappentas de aarde al verwarmt met 7,5 graad. Dat ik eigenlijk nooit meer moet vliegen en dat ik me recent al tot de duivel van de carbon footprint heb gekroond door meer dan 1,2 kinderen op de wereld te zetten.

En toch moest ik me inhouden om niet op al die berichtjes te antwoorden met: waar bemoei jij je in vredesnaam mee?! Moet ik hier, tussen de slopende nachten door, ook nog als een zichzelf feliciterende klimaatpaus de hele dag poep uit luiers staan te wassen? Ga weg!

Het is niet dat ik me vrolijk voeg bij het leger aan mensen die, terwijl de wereld praktisch in de fik staat en het point of no return feitelijk al achter ons ligt, hun woede richten op een beroemd restaurant dat nu ook veganistische biefstuk op de kaart heeft staan. Nee, ik wil niet horen bij de reactieve kleuters die zelfs wanneer de dijken straks breken nog de barbecue aansteken, en zullen roepen dat die ‘linkse, woke deugers nu ook al de zomerhitte willen cancelen.’

Je ergert je namelijk vooral aan het idealisme van anderen wanneer je diep van binnen weet dat ze gelijk hebben. De nood is hoog. Je hebt als individu ook altijd zelf een verantwoordelijkheid. Dus: luiershame mij vooral. Maar zolang op Schiphol het ene na het andere halflege vliegtuig gewoon vertrekt omdat de startrechten anders in gevaar komen, zo lang grote bedrijven massaal blijven doorboren en uitstoten en politieke leiders doodsbang op de rem blijven trappen, voelt al dat kneuterige consumentenactivisme steeds vaker zinloos. Als water naar de zee dragen. Voor je het weet word je cynisch, doe je zelf maar niets meer.

Soms denk ik wel eens dat dat de bedoeling is van al die politieke onwil: niet alleen de aarde maar ook onze strijdbaarheid uitputten.

Johan Fretz is schrijver en theatermaker. Hij schrijft elke zaterdag een column voor Het Parool.