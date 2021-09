Vanavond alweer de zoveelste ‘wedstrijd van de eeuw’.

Het Nederlands elftal tegen Turkije, in de Johan Cruijff Arena. De kop van bondscoach Louis van Gaal kan vanavond al rollen, als er wordt verloren.

Heel lang geleden interviewde ik hem, met collega R. Louis van Gaal zat in zijn eerste termijn als bondscoach van Oranje, en zou op het hoofdkantoor van de KNVB in Zeist voor ons het Masterplan voor de jeugdopleiding uit de doeken doen.

Ik was zenuwachtig, en belde al ver voor de afgesproken tijd aan bij R. Ik wilde absoluut niet te laat komen in Zeist. Dat zou het interview niet ten goede komen.

R. deed doodgemoedereerd open in zijn onderbroek, kadetje kaas in zijn hand.

“Schiet op!” brulde ik. “We mogen Louis niet laten wachten!”

R. trok een wenkbrauw op.

“We gaan niet naar de koning, hoor,” zei hij.

We waren op tijd.

“Geen Louitje zeggen,” beet ik R. nog toe toen we uit de auto stapten.

Na een minuutje wachten kwam Louis van Gaal aangelopen. Zoals altijd tiptop verzorgd. Pak, das, gepoetste schoenen. Norse gezichtsuitdrukking. Intimiderend.

Hij werd geconfronteerd met twee spijkerbroeken. Hij keek me aan en ik had het gevoel dat hij dwars door me heen kon kijken om te controleren of ik die ochtend tenminste wel schoon ondergoed had aangetrokken.

“Welkom, heren!”

Zijn arm kwam omhoog, en hij wees. Naar een punt ergens achter me.

Ik draaide me om.

Zijn vinger was gericht op een kolossale koffieautomaat.

“Wat drinken jullie?”

Wat drinken jullie? Alsof hij een examenvraag had gesteld. Een vraag waarop maar één goed antwoord mogelijk was. Was dit een test?

Ik begon te zweten.

Ik kon niet meer denken.

“Een dubbele espresso met melk alstublieft,” zei ik.

Wat ze nergens ter wereld drinken.

“Een dubbele espresso met melk?”

Wat had ik nu weer gezegd.

“Weet je het zeker?” baste Van Gaal.

“Ja, alstublieft,” piepte ik.

Weer kwam zijn arm omhoog en priemde hij zijn vinger in mijn richting.

Nu al op een onoverbrugbare achterstand gezet, en het interview moest nog beginnen.

En toen voltrok zich het wonder.

Louis van Gaal lachte. Een brede, joviale lach.

“Een uitstekende keuze!” zei Louis van Gaal.

Hij liep naar de koffiemachine en begon knoppen in te drukken.

“Dat drink ik zelf ook,” meende ik nog te horen.

Ik zuchtte de zucht der zuchten.

Louis had mijn koffiekeuze goedgekeurd.

Even later overhandigde hij me een plastic bekertje.

Het zweet liep nog over mijn rug, maar ik voelde ook iets heel fijns kriebelen in mijn buik.

Ik had op de juiste Louis van Gaalknop gedrukt.

Tijdens het interview noemde hij me een paar keer Martin, maar dat kon me niets schelen.

Maarten Moll schrijft over dagelijkse beslommeringen in de stad. Lees al zijn columns terug in het archief.

