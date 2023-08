Literatuur is niet elitair, in Italië hebben ze dat door

Het rommelt de laatste tijd in uitgeversland. In maart verloren zeven medewerkers van De Bezige Bij hun baan en deze week stapte de uitgeefdirecteur van Atlas Contact noodgedwongen op. De reden: tegenvallende verkoopcijfers.

Al langere tijd vraag ik me af hoe uitgeverijen überhaupt kunnen overleven in een samenleving waarin de liefde voor literatuur en literaire non-fictie niet bepaald door de aderen stroomt. Wie een korte blik werpt op de Bestseller60 zal met name politieromans, detectives en thrillers tegenkomen. Héél af en toe staat er een literair werk tussen; meestal de winnaar van een belangrijke prijs.

Bij de afdeling non-fictie vind je vooral biografieën over sporters, bekende Nederlanders die hun cokeverslaving hebben overwonnen en een hele reeks zelfhulpboeken (‘Creëer je ideale leven’, of: ‘Ga aan de slag met voeding, beweging, ontspanning en verbinding om je brein en leven weer in balans te krijgen’).

Natuurlijk is er niets mis met detectives, sportbiografieën en zelfhulpboeken – ik heb ook een plank van die laatste categorie in huis. Het punt is alleen dat het daar voor veel mensen bij blijft. En dat is zonde, want we hebben geweldige Nederlandse schrijvers en vertalers. Bovendien zorgt het lezen van literatuur volgens mij voor méér empathie en nieuwsgierigheid – broodnodige eigenschappen in een steeds verder geïndividualiseerde maatschappij.

Jammer genoeg is dat nog niet tot iedereen doorgedrongen. Volgens internationaal onderzoek ervaart een magere 17 procent van de Nederlandse basisschoolleerlingen lezen als ‘prettig’. Dat blijft niet zonder gevolgen; aan het einde van groep 8 beschikt slechts de helft van de kinderen over de minimale leesvaardigheid om mee te kunnen draaien in de maatschappij.

Daarna wordt het er helaas niet beter op: van de 15-jarigen noemt 42 procent lezen tijdverspilling. Liever zitten ze op TikTok en Snapchat of kijken ze een Netflixserie. Door overheidsinstanties worden nu allerlei plannen bedacht om lezen voor jongeren aantrekkelijker te maken. Ik juich dergelijke initiatieven toe, maar vrees tegelijkertijd dat een paar van zulke ideeën lang niet genoeg zijn. We komen er alleen door een ware cultuurverandering.

Momenteel ben ik op vakantie in Italië. In het openbaar vervoer zie ik regelmatig mensen genieten van een Italiaanse vertaling van Tolstojs Oorlog en Vrede. De terrassen zitten bovendien vol met jonge mensen die in hun eentje een glaasje wijn drinken en een boek van Moravia of Dante bij zich hebben. Ik vind het prachtig om te zien. Want hoe mooi is het dat zij zich door middel van een boek even in een andere wereld wanen? Of zich voor een paar dagen kunnen verplaatsen in het leven iemand anders?

Misschien klink ik nu als een elitaire trut. Dat is dan maar zo, want volgens mij is dat het échte probleem. In Nederland zijn we het lezen van literatuur als iets elitairs gaan zien. Dat is niet alleen dom, maar vooral dood- en doodzonde.

Natascha van Weezel (1986) is journalist. Elke maandag schrijft ze een column voor Het Parool.

Reageren? natascha@parool.nl