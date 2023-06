Linkse partijen kunnen een voorbeeld nemen aan Forum voor Democratie

Wat me al een tijdje opvalt en erg stoort, is dat politieke partijen aan de linkerkant van het spectrum erg lui zijn. Ze doen in feite niets speciaals om mensen en vooral jongeren van hun ideologie te overtuigen en verwachten dan dat ze er bij de verkiezingen op magische wijze met de zetels vandoor gaan. Tja, zo werkt het niet.

Vooral nu conservatieve, rechtse partijen en influencers zó veel podium en invloed hebben op internet, zou je denken dat de progressieve partijen daar een voorbeeld aan nemen en zich een keer achter de oren krabben. Het tegendeel is waar.

Neem nou Forum voor Democratie: een extreemrechtse, reactionaire partij die er in de eigen talkshow Forum Inside op YouTube inmiddels openlijk voor uitkomt vóór de terugkeer van het kolonialisme te zijn, naast alle andere belachelijke standpunten. Je kunt zeggen wat je wil, maar deze partij is wel heel erg zichtbaar en invloedrijk, al vertaalt dat zich niet altijd in zetels.

Forum Inside, waar ogenschijnlijk keurig allerlei zaken besproken en overdacht worden, trekt veel kijkers en fans. Ze brengen ook boeken uit, hebben hun eigen maaltijdboxservice genaamd Eerlijk eten, en merchandiseproducten.

Het is niet alleen een partij; het is een merk, een gemeenschap, een subcultuur. De aanhang wordt telkens bij de les gehouden en getrakteerd op veel gesprekken en stof tot nadenken. In hun geval vol misinformatie en wetenschapsontkenning, helaas. Bovendien is de flamboyante leider erg zichtbaar en populair op TikTok, Facebook en Instagram. De BBB heeft onlangs een podcast opgenomen met ideologische tegenstander en columnist Sander Schimmelpenninck, waarin op de inhoud wordt gediscussieerd, een uur lang. Ik vraag me af: waarom doen niet meer partijen aan ‘gemeenschapsvorming’ en aanlokkelijke content creëren?

Nou kunnen we heel boos worden op extreemrechtse partijen en ons erg opwinden over alles wat ze zeggen, maar als dit niet gepaard gaat met zélf ook zaken produceren en creëren, vind ik het niet doeltreffend. Het is tijd om ons af te vragen waarom links-progressief er niet in slaagt om mensen en jongeren voor zich te winnen, waardoor vanzelf een rechts machtsvacuüm ontstaat.

We leven bovendien inmiddels in een wereld waarin alle kwalitatieve media en content achter betaalmuren staan en alle misinformatie gratis en voor niets in een heel aantrekkelijke vorm, met de juiste muziekjes en grappige effectjes, in je algoritme verschijnt.

De Amerikaanse conservatieve broeders Tate die allerlei podcasts maken om jongeren te vertellen wat mannelijkheid en vrouwelijkheid is op de meest middeleeuwse wijze, zijn wereldwijd een van de meest gegoogelde influencers: op Andrew Tate was in 2022 meer gezocht dan ex-president Trump. Dat verdient op z’n minst bewondering; kennelijk zijn ze in staat iets te maken wat antwoorden verschaft aan veel vragende jongeren.

Het is voor mij duidelijk dat conservatief-rechtse leiders beter zijn in marketing. En helaas is marketing erg belangrijk als je je goede ideeën aan de man wil brengen. Met een jongerenclub waar alleen nerds en politieke junkies zich voor aanmelden en een saai Twitteraccount ben je er niet als partij. Je moet overal zichtbaar zijn en de mensen het gevoel geven en laten zien dat je blijft nadenken over dingen. Je moet je standpunten tot de verbeelding laten spreken, je ideeën verkopen.

Partijen die dat koppig weigeren, hebben dan ook geen toekomst.

