Lieve Evan, als iemand dit kan doorstaan, dan ben jij het

Ik schreef de volgende brief aan Evan Gershkovich – mijn oud-collega bij The Moscow Times, nu journalist bij The Wall Street Journal.

Evan werd op 29 maart in Rusland gearresteerd en wordt beschuldigd van spionage. Hem hangt een straf van 20 jaar boven het hoofd. Evan zit tot aan zijn veroordeling in de beruchte Lefortovogevangenis in Moskou.

Hi Evan,

Normaal zijn deze meidagen de mooiste tijd in Moskou, als de natuur ontploft, we onze winterkleding de kast in doen en uitgelaten als veulens de straat op gaan.

Maar helaas valt er dit jaar niets te vieren.

Het was geweldig om je ouders en je zus samen met president Biden te zien tijdens het Correspondents’ Dinner. Je vader – je rijzige vader in zijn zondagse pak – wat lijk je op hem – en je moeder met diezelfde lieve ogen. Ze hebben vast niet gezegd dat ze – zoals zoveel Sovjetemigrés – op Trump hebben gestemd? Ik snap nu waarom je in onze newsroom altijd met veel warmte over je ouders sprak. Het moet je veel doen dat zij – Joodse Russen die de Sovjet-Unie ontvluchtten – nu op privé-audiëntie waren bij de president van Amerika. Klopt het dat Biden je moeder in haar been kneep en zei: “We krijgen je zoon terug?”

Hoe het leven in een handomdraai kan veranderen. Jij bent ineens een internationale bekendheid. Je foto hangt megagroot op Times Square. Van de National Press Club kreeg je hun hoogste onderscheiding. Dat is andere koek dan een naamsvermelding bij een artikel in The Moscow Times. Maar ik weet zeker dat je die bekendheid graag zou omruilen voor de vrijheid van voor je arrestatie.

Gek genoeg werd ik op de dag van jouw arrestatie, tijdens een conferentie in Brussel over onafhankelijke Russische journalistiek in deze oorlogstijd, behoorlijk ziek. Sindsdien worstel ik met een nare bacteriële infectie die maar niet onder controle komt. Ziekenhuis in en uit. De artsen vermoeden dat ik een bacterie uit Rusland heb meegenomen. Zo vecht ik hier mijn eigen, interne oorlog uit.

Maar dat is natuurlijk niets vergeleken met wat jou overkomt. The Moscow Times noemde het regime in Lefortovo ‘de marteling van isolatie’. Ik begrijp dat je daar niet bang hoeft te zijn voor fysiek geweld. Maar om vrijwel 24 uur per dag samen met een andere gevangene opgesloten te zitten in een cel van hooguit acht vierkante meter, moet op zich al een kwelling zijn. Hoe slaap je daar met het licht dag en nacht aan?

Ik las dat je niet eens een afgesloten toilet hebt – zodat je in het bijzijn van je celgenoot moet poepen. Klopt het dat de code is om op zo’n moment het hoofd af te wenden? Hoe ongemakkelijk moet je je voelen! Volgens Pjotr is je celgenoot een oudere, wat stille kerel.

“Het doel is heel simpel,” zei een voormalige gevangene: “je mentaal te breken.”

Gelukkig zie je er op de weinige foto’s die naar buiten zijn gekomen strijdbaar uit. En je gevoel voor humor ben je ook niet kwijt. ‘Ik wandel nog steeds door Moskou,’ schreef je, ‘alleen wat kortere stukjes’. Verwijzend naar het uurtje per dag dat je buiten mag ijsberen in een kooi. That’s the spirit.

Pjotr vertelde dat je om 6.00 uur moet opstaan en dan mediteert. Ik stuurde je een yogamat – maar begrijp dat je cel zo krap is dat daar geen ruimte voor is. Dat zoveel mensen je brieven schrijven, en een supportteam zorgt voor je boeken en een wekelijks voedselpakket, moet je een goed gevoel geven.

Lieve Evan, we moeten dealen met wat het leven ons voorschotelt. Dit is bepaald niet het jaar waarop we hoopten. En nu loopt ons geliefde Arsenal ook nog het kampioenschap mis.

Maar hé – als iemand dit kan doorstaan, dan ben jij het! Sterkte en dikke kus van Ellen, Derk.

Derk Sauer is uitgever van The Moscow Times en columnist bij Het Parool. Hij is ook ­oprichter van de Russische krant Vedomosti en oud-uitgever van RBK Gazeta.