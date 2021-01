Het was weer zo’n heerlijke CNN-televisieavond: De bestorming van Capitol Hill.

Dit soort livegebeurtenissen op televisie hebben altijd een bijzonder kenmerk: in beeld gebeurt er vrij weinig. En het duurt en duurt maar.

Dat er weinig gebeurt, komt door het ontbreken van een regisseur en het geringe aantal camerastandpunten. Het spannende is geweest of zie je later, maar zelden op het moment zelf. Verder vult men de eentonige beelden met praatjes van journalisten die net als in het theater vertellen wat je niet hebt gezien. “We horen nu dat in het westelijk gedeelte er demonstranten naar binnen zijn gegaan.”

De daadwerkelijke actie duurt altijd maar enkele seconden, hoogstens een minuut. Wie wel eens een moord heeft gepleegd of heeft gezien, weet waar ik het over heb.

Toch blijf je kijken. Want ondanks het trage tempo wil je toch ‘het waarom’ achterhalen. Dat waarom komt niet echt.

De analyse dat Trump ‘een gestoorde gek’ is, is goedkoop. Zouden al die Republikeinse stemmers echt zo dom zijn? Zouden die echt geen geschiedenisonderwijs hebben gehad? Ik geloof dat niet, zoals sommige Republikeinen niet geloven dat Biden eerlijk heeft gewonnen.

Trouwens, zoals Trump van alles beweert, kunnen wij ook alles beweren. Maarten van Rossem hoorde ik gisteren over Republikeinen zeggen: “Misschien zijn het aardige mensen, maar ze deugen voor geen meter.”

Tja, dat is precies wat Republikeinen over Democraten zeggen. Als je de Maarten van Rossems aan de andere kant wilt horen, kijk naar Fox News. Liegt Trump als hij echt denkt dat hij bestolen is? Liegt een mens die niet weet dat hij de waarheid niet spreekt?

Het zal trouwens niet de eerste keer zijn dat vele jaren later blijkt dat er iets welbewust gelogen werd, of welbewust achtergehouden. Wie weet blijkt over twintig jaar dat de Chinezen expres corona de wereld in hebben gestuurd. Ik geloof het niet, maar het kan.

We zitten opgesloten in echo chambers waarin we onze eigen mening bevestigd krijgen.

Ikzelf mag Trump graag met Nero vergelijken en over hem vond ik een mooi citaat van de Griek Dio Chrysostomos. Die schreef na de dood van Nero dat de bevolking ‘wenste dat hij nog leefde en dat hij voor altijd keizer zou kunnen blijven’.

Waarom dat is weten we nog steeds niet.

Nero was geen goede keizer.

Maar volgens Twitter uit die tijd was hij geweldig.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.