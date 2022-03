Lieg, draai, wees wreed, ga ondergronds, wees egocentrisch, doe wat niet mag

Ik zeg het tegen niemand, maar ik word behoorlijk moe van de ethiekgymnastiek die ik dagelijks moet doen. De lippen dichtknijpen omdat er te veel woorden zijn die ik niet mag gebruiken, constant buigen en bukken om maar het juiste standpunt hebben. (“Ik ben tégen Poetin, hoor mensen. Ik vind het een misdadiger, een nazi. Zo goed?”)

Misschien komt het door de corona waar ik nu al meer dan een week aan lijd (snotneusje, keelpijntje, hoofdpijntje) maar ik ben oorlogsmoe. Ik bedoel, we moeten aan onszelf denken. Geen oorlog.

Tot gisteren was ik voor een no-flyzone boven Oekraïne. Ik heb nu 24/7 gehoord dat als we zo’n zone instellen, we in de Derde Wereldoorlog terechtkomen. Ik ben dat gaan geloven. Dus moet ik aanzien hoe Oekraïners tot poeder worden gebombardeerd.

Daar zit ik met mijn ethiek.

Verder vind ik – ik kan het maar beter hardop zeggen – dat we Poetin een ontsnappingsroute moeten bieden. Er zijn nu zo veel ­sancties dat hij alleen maar kan blijven bombarderen.

Als een hond bijt en ik geef hem geen eten meer, wordt hij valser dan hij al was. Je moet zo’n beest elke keer als hij iets goed doet iets lekkers geven. Zo train je goed gedrag. Werkt bij elk dier, bij ieder mens, ook bij dictators.

En als je het goed doet, geeft Poetin je een pootje. Dag ethische gedachten die slecht gedrag willen straffen.

Ik kan niet constant goed zijn. Ik ben tegen de doodstraf, maar als ik een decreet zou mogen ondertekenen om Poetin te laten vermoorden, zou ik dat doen. Als ik duizenden doden kan voorkomen door een decreet te ondertekenen waarin staat: ‘Wij beloven geen lid van de Navo te worden’, dan zou ik dat doen.

Aan zo’n decreet hoef je je trouwens niet te houden. Bij overtreding kun je de halve wereld tegen je krijgen, maar er zijn altijd wel een paar landen die je willen steunen of zich van stemming onthouden. Kijk maar naar Rusland. Verdragen zijn stukjes papier die verscheurd kunnen worden.

Het wordt tijd dat we de maaltijd wat zouten en peperen met hypocrisie, de smeerolie van de maatschappij. Dat moet toch lukken? Wat ontstaan is door hypocrisie moet je met hypocrisie vernietigen. Lieg, draai, wees wreed, ga ondergronds, wees egocentrisch, doe wat niet mag. Goed en kwaad zijn allang weggebombardeerd.

Zolang ik positief ben, ben ik negatief.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker.

Reageren? t.holman@parool.nl.