“Roos, blijf van de koffers van de kinderen af!”

“Ik dacht: ik kijk even of je niet zeventien lange wollen onderbroeken hebt ingepakt en nul T-shirts.”

“Vind je jezelf grappig?”

“Doe niet zo geïrriteerd.”

“IK BEN NIET GEÏRRITEERD! Maar ik moet alles hier alleen doen.”

“Omdat ik niets mag.”

“Jij doet het fout. Merde, waar was ik nou mee bezig? Waarom sta ik in de keuken met drie paar voetbalsokken?”

“Lekker voor bij de augurkjes.”

“Mam, ik ga nog even zwemmen in het IJ.”

“Goed, schat.”

“Wat? Zeg je nou ‘Goed schat’? We gaan over een paar uur weg.”

“Er is een hitteplan. Zojuist hoorde ik op de radio dat de provincies Zuid-Holland en Utrecht volgens de autoriteiten al officieel gesmolten zijn. Laat dat jong nog even zwemmen voor we met z’n allen in lava veranderen. Wat ben je trouwens rood.”

“Ik ben niet rood. Waar is de koortsthermometer?”

“Heb je koorts?”

“Nee. Maar stel dat een van ons daar koorts krijgt.”

“Lieverd, we zitten straks in zo’n resort met een bandje om onze pols en een animatieteam, je weet wel, inclusief enge clown, zo’n zielige man die de hele dag grijnzend teckels van ballonnen loopt te vouwen terwijl het vierenvijftig graden is en die op verjaardagsfeestjes thuis tegen familieleden opschept dat ie in de entertainmentindustrie zit, nou, die hebben ze er dus, én een spa én een chocoladefontein. Ik denk zomaar dat ze ook thermometers hebben.”

“Spelletjes, die moeten ook mee. En antimuggenspul. En zooi voor als je toch gebeten bent. O en een schroevendraaier. En de fietspomp.”

“Schroevendraaier?”

“Je weet nooit.”

“Maar je was bezig met de koffer van de jongste. Liefje… waarom maak je geen inpaklijstje? Dan heb je overzicht.”

“IK HEB OVERZICHT!”

“Wacht, laat mij deze kleren dan even in die tas…”

“Niet doen!”

“Hoezo?”

“Jij vouwt niet. Jij propt.”

“Nou en? Die koters van ons lopen twee weken in een T-shirt met een Minion erop dat zo verwassen is dat het net een afbeelding van een banaangele penis lijkt. Dergelijke couture mag je best proppen. Waarom die vouwobsessie? Als we naar huis gaan, vouw jij zelfs de vieze was, inclusief met pizzasaus en zweet besmeurd geel pikkenshirt. Dat heeft je moeder je geleerd en het is raar.”

“Zeg je nou dat ik op mijn moeder lijk?”

“Nee, schatje. Natuurlijk niet, schatje.”

“Volgens mij zei je dat wel, mama.”

“Ssssssst.”

“Hé mam, hebben jullie vakantiestress?”

“Ik heb geen vakantiestress, hoor. Ik heb alleen een man met vakantiestress.”

“IK HEB GEEN VAKANTIESTRESS!”

“Nouououou, liefje…”

“Nouououou, papa…”

“WEG! ALLEMAAL WEG! GA ZWEMMEN! DAN HEB IK EINDELIJK RUIMTE! EN VIND IK DIE FIETSPOMP! EN DE THERMOMETER! EN DE VOETBALSOKKEN! EN DAN WORDT HET LEUK! WANT WE GAAN OP VAKANTIE! IK HEB ER ZIN IN! IK BEN ONTSPANNEN. WANT HET WORDT LEUK! HET WORDT ECHT ONTZETTEND LEUK!”

