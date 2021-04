Liefdevol je tot de buurt verhouden, zo doe je dat

Het soort lentedagen dat we deze week hebben gehad, betekent voor Noorderlingen maar één ding: aansluiten achter in een lange rij van enkele tientallen meters op de Meeuwenlaan. Waarom? Simpel. Voor het beste ijs van Amsterdam natuurlijk, namelijk van IJskoud de Beste.

Dat ik bevooroordeeld ben, is geen verrassing. Joop, Marijke en Desmond zijn op zoveel vlakken een voorbeeld voor andere ondernemers in Noord, met name de nieuwe. En een van de belangrijkste redenen is dat ze zich liefdevol verhouden tot de Noorderlingen tussen wie ze ondernemen. Die sociale kant van de ijssalon is zonder twijfel een van de belangrijkste ingrediënten van hun succes.

Je hebt in Noord ondernemers die hier neerstrijken en vinden dat ze geen enkele verantwoordelijkheid hebben voor de buurt of buren. En je hebt ondernemers die zich bewust zijn van die verantwoordelijkheid met als resultaat dat ze sociaal ondernemen, door bijvoorbeeld mensen uit de buurt in dienst te nemen of rekening te houden met de prijzen van hun producten of diensten. De belangrijkste vraag zou eigenlijk moeten zijn: waar heeft de buurt behoefte aan?

Hoezeer ons stadsdeel ook de laatste jaren de rode loper heeft uitgerold voor nieuwe ondernemingen, in de breedste zin, blijven ze als de dood om een lijst met eisen voor te leggen aan nieuwe ondernemers met als hoofdvraag: wat kom je brengen? Terwijl Noord meer dan ooit onder hoogspanning staat, is ons stadsdeelbestuur doodsbang om nieuwe bewoners of ondernemers ook maar een beetje te confronteren met hun rol in de sociaal-maatschappelijke problematiek. Laat staan ze te wijzen op de makkelijke manier waarop ze onderdeel zouden kunnen worden van de oplossing.

Aan al die bange ambtenaren en ondernemers heb ik één boodschap: ga kijken bij IJskoud de Beste. Een willekeurige week als deze – oké, niet zo willekeurig vanwege het stralende weer – leerde me dat ze bijvoorbeeld al helemaal voorbereid zijn op Ramadan. Dit jaar kunnen we de traditionele middernachtelijke ijssessies weer niet hebben op de hoek van de Meeuwenlaan en de Adelaarsweg – waar jong en oud samenkomt na het laatste avondgebed om nog even rond of in het Noorderpark te hangen met een ijsje. Daarom gaat IJskoud de Beste dit jaar bezorgen. Zodat iedereen die vast en tot laat in de moskee zit de dag alsnog kan afsluiten met haar of zijn favoriete ijs. Je liefdevol verhouden tot de buurt, zo doe je dat. Over de hartelijkheid waarmee klanten worden ontvangen en bediend, hoef ik het niet eens te hebben omdat het vanzelfsprekend is. Hier nog wel, gelukkig.

Nog meer goed nieuws naast het feit dat er met Ramadan wordt bezorgd, is dat er vlak naast IJskoud de Beste binnenkort ook een van de lekkerste friettenten van Amsterdam komt: Pont Neuf. Dat wordt nog wat daar aan de Meeuwenlaan.

