Het is nauwelijks te geloven dat we alweer een jaar leven met de gevolgen van corona. En straks met bijna acht weken avondklok. Tot minstens 15 maart zitten we ’s avonds binnen. Hoewel ik uiteraard niet wil dat het virus nog meer doden veroorzaakt en ik het kinderen en ouders van harte gun dat de scholen weer open kunnen, baal ik stiekem toch. Na twaalf maanden ben ook ik verveeld en moegestreden.

Tijdens de eerste lockdown leerde ik een man kennen via een datingapp. Binnen een paar dagen wist ik dat ik de regels ­wilde doorbreken om hem te kunnen zien. Dat was niets voor mij als ‘braafste meisje van de klas’, dat zich letterlijk in haar huis opsloot zodat ze zeker wist dat ze niemand zou besmetten – ook al had ik helemaal geen corona. De man in kwestie moest wel heel bijzonder zijn.

Wekenlang hadden we allebei niemand aangeraakt, maar zodra ik uit de tram kwam, omhelsde hij me bij de halte. Het leek net alsof we elkaar al jaren kenden. Vanaf dat moment gingen we door het leven als een semihuishouden. We besloten te blijven daten zonder afstand te houden.

Is het juist dit ongehoorzame gedrag dat me later genadeloos afstrafte? Negen maanden waren we samen. We trotseerden de maatregelen, hielpen elkaar door de verveling heen. Een ‘knuffelmaatje’ misschien, zoals het RIVM dat kortstondig noemde. Was dat wat het was? De dagen samen waren beter dan de dagen alleen. Maar in de tussentijd werd ik verliefd op hem. En zoals altijd is dat ook tijdens een lockdown spelen met vuur, of wellicht juíst tijdens een lockdown.

De liefde bloeide razendsnel op en stierf een even snelle dood. Ik miste mijn normale leven, met cafés, optredens, lezingen, debatten en zelfs de slappe kopjes filterkoffie tijdens vergaderingen. Ondanks de ­verliefdheid zat ik niet goed in mijn vel. Ik begon te zeiken, werd somber, ging op hem ­leunen, probeerde het oncontroleerbare leven te controleren, vergat te vragen hoe het met hém ging, vertelde hem niet genoeg hoezeer ik genoot als hij piano voor me speelde. Dodelijke ingrediënten voor een relatie, zeker als je elkaar pas net kent. Zonder dat ik het wilde, jaagde ik mijn liefde weg, de man met het zachtste hart ter wereld.

Het aloude gezegde ‘je weet niet wat je hebt totdat je het kwijt bent’ gaat ook hier op.

De stille dagen zijn nog stiller nu hij er niet meer is. Liefdes­verdriet en een lockdown met avondklok zijn géén goede ­combinatie. Het is een schrale troost, maar tegen eenieder die avond na avond in z’n eentje op de bank zit wil ik zeggen: je bent niet de enige en daardoor per definitie niet alleen. Wíj zijn niet alleen.

Natascha van Weezel (34) is journalist. Elke maandag schrijft ze een column voor Het Parool.

