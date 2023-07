Lezersreacties: ‘Gymnasia moeten zich vaker op scholen in armere wijken presenteren’

Beeld Antonio Solano/Getty Images

Het gymnasium afschaffen, ja of nee? - In Amsterdam worden leerlingen via een loting op de middelbare school geplaatst. Toen Eloïse Macdonald (18) zes jaar geleden uitgeloot, werd ze stiekem toch toegelaten tot het Vossius Gymnasium. Haar wens om Grieks en Latijn te leren werd hiermee vervuld.

- Gymnasiumleerling Joppe Dirkzwager (15) schrijft in deze brief juist dat categorale gymnasia beter afschaft kunnen worden, omdat ze ongelijkheid in de hand werken.

‘De ongelijkheid zit ingebakken in de stad Amsterdam’

Ik kom uit een ‘hbo-gezin’ en was de eerste in mijn familie die ging studeren. Ik woonde ook niet in Oud-Zuid maar in Maarssenbroek, en ging in Utrecht naar het gymnasium. Ik vond het gymnasium leuk en daar werd ik gestimuleerd om verder te gaan studeren. Ik heb geen connecties overgehouden aan het gymnasium, alleen kennis en ervaring. Ik denk dat ik dat net zo goed op het atheneum had kunnen doen.

De ongelijkheid waar Joppe over schrijft ligt niet aan het gymnasium, maar zit ingebakken in de stad Amsterdam, het hele schoolsysteem, het zorgsysteem en de prestatiegerichte maatschappij. Wie geld heeft kan overal aan mee doen, wie dat niet heeft trekt regelmatig aan het kortste eind.

Rosanne Wijnsma, Nieuw-Vennep

‘Onze maatschappij heeft mensen nodig van het gymnasium’

Beste Joppe,

Allereerst ben ik het helemaal met je eens. Het gymnasium bevordert kansenongelijkheid doordat het vooral wordt bevolkt door bevoorrechte kinderen. Helaas geldt ook voor de havo en het atheneum dat daar meer geprivilegieerde leerlingen op zitten. Hier moeten we zeker iets aan doen, misschien wel het gymnasium afschaffen.

Echter, als het gymnasium er niet meer is, zou jij dan nog steeds zo’n mooi betoog hebben geschreven over kansengelijkheid? Ben je niet geïnspireerd door de omgeving waar jij dagelijks in verkeert? Als je antwoord hierop ja is, dan zou ik het gymnasium toch willen behouden. Want onze maatschappij heeft mensen nodig zoals jij.

Tim Klein Schiphorst, Amsterdam

‘Ik zeg bewust niet welk niveau mijn dochter doet’

Ik zeg bewust niet eens tegen mensen welk niveau m’n dochter heeft gehaald met de Cito-toetsen. Atheneum/gymnasium – alleen dat staat al pocherig. Je ziet mensen al kijken en ‘zoohoo’ zeggen. De lat ligt gelijk een kilometer hoog en er verandert echt veel voor die brugpiepers.

Wij hebben besloten haar op vwo/atheneum te plaatsen: twee jaar brugklas en voor het derde jaar beslissen wat het beste ligt/past. Ik denk dat wij als ouders ook vooral moeten kijken naar het kind zelf en welke richting zij een beetje interessant vinden en wat zij daarvoor nodig hebben. Gymnasium is handig voor een artsopleiding, maar vwo met ‘Cambridge English’ volstaat om bijvoorbeeld door te stromen naar een universitaire rechtenopleiding. Ik zie de vwo-varianten atheneum en gymnasium als gelijkwaardig niveau – je moet zelf kijken welke je het hardste nodig hebt voor je toekomst.

Kelly Beauchampet-van Alem, IJsselstein

‘Zorg voor meer diversiteit op gymnasia’

Die discriminerende schooladviezen die veel basisschoolleraren blijkbaar nog steeds ongegeneerd uitdelen, leiden inderdaad tot kansenongelijkheid. Dus dat moet zeer streng worden aangepakt, en ik vind het echt bizar als dat nog niet gebeurt. Maar ik zie niet in waarom een categoraal gymnasium specifiek voor ongelijkheid zou zorgen. Ieder kind met een vwo-advies kan zich toch inschrijven voor een categoraal gymnasium?

Ik ben er niet heel goed in thuis, maar volgens mij gaan kinderen ook gewoon naar scholen in wijken aan de andere kant van de stad en worden ze door middel van loting en niet op basis van afstand toegelaten, dus dat argument van de rijke wijken slaat nergens op. Wat de gymnasia nog zouden kunnen doen voor meer diversiteit is voorlichting geven op scholen in de armere wijken.

Echt zonde van je tijd trouwens, die klassieke talen. Blij dat ik in de derde met gymnasium ben gestopt! En een tip: kies Latijn in plaats van Grieks, want Grieks is helemaal moeilijk, nutteloos en oninteressant.

Denise Oomen, Amsterdam

‘Meer brede scholen waar leerlingen zichzelf kunnen zijn’

‘De ergste vorm van ongelijkheid is proberen ongelijke dingen gelijk te maken,’ aldus een quote van Aristoteles. Gelijkheid is niet allemaal hetzelfde doen en hetzelfde hebben. Gelijkheid is gelijke kansen. Dus ja, meer brede scholen waar leerlingen kunnen zoeken naar hun beste plek. Maar ook scholen waar je jezelf kunt zijn, omdat iedereen net zo’n nerd is als jij, of juist net zo creatief als jij.

Barbara van Amelsfort, Amsterdam

‘Alle types moeten evenveel waardering krijgen’

De maatschappij hangt van verschillende kundes aan elkaar. Je hebt metselaars nodig en journalisten. Loodgieters en data architects – voorbeelden genoeg. In plaats van arbitrair een type scholing verbannen, zou ik liever zien dat alle types evenveel waardering krijgen (op alle vlakken).

Sophie Van Waesberghe